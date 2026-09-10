Guajayví. La Ciudad de la Banana y la Piña celebra 34 años de distritación

El evento cívico, cultural y militar se llevó a cabo hoy sobre la avenida Defensores del Chaco, ubicada en pleno centro de esta localidad. La organización del acto estuvo a cargo de la comuna local, con el apoyo de los pobladores de la parte urbana y de zonas rurales.

Como en todos los acontecimientos alusivos al aniversario de la ciudad, estuvieron participando varias autoridades locales, departamentales y nacionales, para acompañar a los habitantes por la fiesta de su distritación.

Independencia distrital

La ciudad de Guajayví fue independizada el 10 de setiembre de 1992, tras una prolongada gestión con las autoridades del Gobierno nacional por parte de los miembros de una comisión que se había creado para esa tarea. Hasta esa fecha, dependía administrativamente de San Estanislao.

El casco urbano de Guajayví está ubicado a 175 km de Asunción, sobre la ruta PY08, y a 150 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, capital departamental. Con una extensión territorial de 132.000 hectáreas y una población aproximada de 43.000 habitantes, está rodeado de los municipios de Santaní, Choré, Yrybucuá y Liberación.

Fuentes de ingreso

El ingreso económico de la población depende en un 80 por ciento de la actividad agrícola, principalmente de la venta de banana y piña. Otros lugareños trabajan en la ganadería y el comercio, que también reditúan importantes ganancias a la gente de la zona.

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Mensaje del intendente municipal

Durante el evento realizado, el intendente de Guajayví, Álvaro Saldivar (Alianza), se dirigió a los presentes trayendo a colación el festejo por el gran día de todos los guajayvienses, además de un conciliador mensaje, instando a sus conciudadanos a seguir adelante con un solo objetivo, cual es el desarrollo económico y social de la gente.

Festival de la Banana y la Piña

Como parte del programa elaborado por la organización, este sábado 12 se prevé la realización de la Décima Edición del Festival Fest de la Banana y la Piña, con la presentación de numerosos artistas de renombre, entre ellos La Retro Cumbia, Carluchín Alcaraz y su grupo Sintonía, Máximos Cumbieros, Marilina, Angélica Díaz, The Classic’s, Banda 25, entre otras agrupaciones.