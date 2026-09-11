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11 de septiembre de 2026 a la - 20:22

¿Buscás un nuevo amigo?: Ariel, Nieve y Aparecido te están esperando

Gatito negro y blanco a la izquierda, gato blanco con ojos asimétricos en el centro, y otro gato blanco con matiz rosado a la derecha.
Aparecido, Nieve y Ariel, esperan una familia que los adopte

Tres gatos rescatados se encuentran a la espera de una familia que les brinde el cuidado, afecto y resguardo que merecen. Si estás interesado en incorporar un nuevo miembro a tu familia o iniciarte en la “crianza gatuna”, podés recurrir a la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, donde podrás conocer a estos pequeños, así como a otros animales que se encuentran bajo resguardo a la espera de una oportunidad.

Por ABC Color

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, en el marco de su campaña de concienciación y adopción de animales rescatados, comunicó que tres gatitos están buscando una familia que les brinde mucho amor y así dejar atrás un pasado de vulnerabilidad y maltrato.

Ariel, Nieve y Aparecido, son tres felinos con características bien definidas y diversas. Por ejemplo, si querés un gatito que llene tu casa de travesuras, Ariel te está esperando.

Gato blanco claro de tres meses sentado en espacio exterior con vegetación desenfocada, bajo un cartel que dice 'ADOPTÁ'.
El gato Ariel espera ser adoptado. Tiene tres meses y es un macho de pelaje claro

Pero si lo que buscás es una gatita coqueta y que además se distinga de todas las demás por su heterocromía (ojos de diferente color), Nieve es la gatita para vos.

Gato blanco llamado Nieve, sentado en manta de huellas, con ojos de diferentes colores, en refugio de adopción.
Nieve, una gata de tres meses con heterocromía, espera ser adoptada

Aunque si preferís saltarte la etapa de las travesuras y lo que buscás es una compañía, Aparecido, un gato de 2 años de pelaje blanco y negro tipo tuxedo, tal vez sea la mejor opción.

Gato negro con manchas blancas posado sobre piedra, rodeado de plantas verdes. Texto de adopción en recuadro rojo.
Gato macho, de aproximadamente 2 años, busca un hogar responsable.

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Requisitos e información para los postulantes

La institución recuerda que el proceso de adopción busca garantizar una tenencia responsable y un entorno seguro para los animales. Entre las exigencias y compromisos requeridos a los interesados figuran:

  • Evaluación de perfil y datos personales: completar el formulario de solicitud de adopción habilitado por la institución, donde se recaban datos del postulante y se evalúa el motivo de la adopción.
  • Entorno adecuado e infraestructura segura: contar con un espacio físico acorde (en el caso de felinos, se priorizan espacios protegidos o cerrados para evitar extravíos o accidentes) que garantice resguardo del clima.
  • Compromiso de cuidado veterinario y bienestar: asegurar la cobertura de alimentación adecuada, seguimiento del esquema de vacunación, desparasitación y castración/esterilización.
  • Firma de acuerdo de adopción: asumir la responsabilidad legal y ética sobre la protección de la mascota, sujeto a eventuales visitas o seguimientos de control por parte de la autoridad de aplicación.
Diversos perros en el portal de adopción, exhibiendo carteles que piden ser adoptados.
Portal de la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, donde podés postular como adoptante de alguno de los animalitos rescatados y que actualmente se encuentran bajo resguardo.

Las personas interesadas en adoptar a Ariel, Nieve o Aparecido, o en consultar sobre otros animales bajo resguardo, pueden comunicarse de manera directa al número telefónico 0994 341 696 o a través de la página web oficial de la institución.

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