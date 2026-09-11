¿Buscás un nuevo amigo?: Ariel, Nieve y Aparecido te están esperando

La Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, en el marco de su campaña de concienciación y adopción de animales rescatados, comunicó que tres gatitos están buscando una familia que les brinde mucho amor y así dejar atrás un pasado de vulnerabilidad y maltrato.

Ariel, Nieve y Aparecido, son tres felinos con características bien definidas y diversas. Por ejemplo, si querés un gatito que llene tu casa de travesuras, Ariel te está esperando.

Pero si lo que buscás es una gatita coqueta y que además se distinga de todas las demás por su heterocromía (ojos de diferente color), Nieve es la gatita para vos.

Aunque si preferís saltarte la etapa de las travesuras y lo que buscás es una compañía, Aparecido, un gato de 2 años de pelaje blanco y negro tipo tuxedo, tal vez sea la mejor opción.

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Requisitos e información para los postulantes

La institución recuerda que el proceso de adopción busca garantizar una tenencia responsable y un entorno seguro para los animales. Entre las exigencias y compromisos requeridos a los interesados figuran:

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Evaluación de perfil y datos personales : completar el formulario de solicitud de adopción habilitado por la institución, donde se recaban datos del postulante y se evalúa el motivo de la adopción.

Entorno adecuado e infraestructura segura : contar con un espacio físico acorde (en el caso de felinos, se priorizan espacios protegidos o cerrados para evitar extravíos o accidentes) que garantice resguardo del clima.

Compromiso de cuidado veterinario y bienestar : asegurar la cobertura de alimentación adecuada, seguimiento del esquema de vacunación, desparasitación y castración/esterilización.

Firma de acuerdo de adopción: asumir la responsabilidad legal y ética sobre la protección de la mascota, sujeto a eventuales visitas o seguimientos de control por parte de la autoridad de aplicación.

Las personas interesadas en adoptar a Ariel, Nieve o Aparecido, o en consultar sobre otros animales bajo resguardo, pueden comunicarse de manera directa al número telefónico 0994 341 696 o a través de la página web oficial de la institución.

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