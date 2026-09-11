Lluvia y tormenta eléctrica se registran en San Juan Bautista

Una intensa tormenta eléctrica sorprendió a los pobladores de San Juan Bautista desde las primeras horas de este viernes, con fuertes descargas eléctricas y una lluvia persistente que continúa hasta el momento.

Meteorología mantiene una alerta ante la posibilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana.

La tormenta comenzó alrededor de las 4:30, con intensa actividad eléctrica, y posteriormente se registró una fuerte lluvia que se extiende hasta estas horas en la capital de Misiones.

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De acuerdo al informe meteorológico, las celdas de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la jornada.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron daños relacionados con el temporal.