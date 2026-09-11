San Juan Bautista: Departamento de Investigaciones busca recursos para construir su sede propia

La Comisión de Apoyo Pro Sede, integrada por ciudadanos de San Juan Bautista, gestiona recursos para la construcción de un local propio para el Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía Nacional.

El jefe de Investigaciones, comisario principal Wilfrido Giménez, señaló que la comisión fue conformada hace ocho meses.

“Nosotros no tenemos oficina propia. Estamos trabajando en una casa alquilada y para buscar los recursos para la construcción de un local propio se conformó una comisión pro sede de Investigaciones”, afirmó Giménez.

Lea más: Tenemos que mejorar la justicia en nuestro país, dice el ministro Riera Este artículo tiene 1 año de antigüedad

El proyecto ya fue elaborado por la Policía Nacional y cuenta con un terreno cedido por la Dirección de Policía, dentro del predio del Departamento de Seguridad Ciudadana, detrás de la base del Grupo Lince.

Giménez indicó que mantuvieron una reunión con el intendente Ariel Girett, quien se comprometió a que la Municipalidad encararía el inicio de las obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera etapa contempla una oficina de guardia, sala-comedor, tres dormitorios y dos baños. El Departamento de Investigaciones cuenta actualmente con 23 agentes distribuidos entre San Juan Bautista, San Ignacio y Ayolas, mientras que en la capital de Misiones continúa funcionando en una vivienda alquilada.