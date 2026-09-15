Nacionales
15 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Suecia y Paraguay estrechan lazos

Cinco personas, entre ellas una mujer de cabello castaño y un hombre mayor, posan sonriendo en un elegante evento con decoraciones sutiles.
Torsten Ericsson, embajador de Suecia concurrente ante Paraguay, Hilda Rieder, Miguel Carrizosa, Gerd Thiede y Jesper Bermhardsson.Silvio Rojas

El embajador de Suecia concurrente ante Paraguay, Torsten Ericsson, ofreció una recepción en el Nino Hotel Boutique para agasajar a la delegación empresarial que visitó el país. El encuentro reunió a autoridades, diplomáticos y referentes del sector para explorar oportunidades de cooperación en el ámbito forestal. En un clima de cordialidad, la velada propició el intercambio de experiencias, fortaleció los vínculos bilaterales y abrió nuevos espacios de relacionamiento económico y comercial entre ambas naciones.

Por Nadia Cano
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Cinco personas posan en evento: hombre de traje oscuro, hombre con barba y traje gris, hombre con corbata amarilla, mujer con abrigo blanco y hombre con blazer azul y corbata roja.
Carlos Jorge Biedermann, Jeison Granados, embajador de Costa Rica, Julio Castaños, embajador de República Dominicana, Katja Afheldt, embajadora de la Unión Europea y Jorgen Johansen.
Tres hombres en blazers interactuando en un evento social, uno con expresión seria, otro sonriente y el tercero con postura relajada.
Federico Dos Santos, Daniel Oporto y Nicolas Echeverría.
Tres personas posan sonrientes: mujer de cabello corto y blusa verde, mujer rubia con traje oscuro y hombre barbado en traje gris.
Danielle Dunne, embajadora de Británica, Diana Domínguez Wilson-Smith y Osvaldo Rolón Domínguez.
Hombre de chaqueta azul y camisa blanca sonríe, flanqueado por otros dos hombres en traje en un ambiente elegante.
Alejandro Chan, Fernando Adames y Ricardo Barton.
Un hombre canoso con traje gris sonríe junto a una mujer de vestido marrón en un ambiente elegante con banderas de Suecia y Paraguay.
Yan Speranza y Nataly Bernal.
Mujer de cabello rubio y vestido floral rojo, junto a hombre canoso con traje oscuro en ambiente elegante.
Cristina Goralewsky junto con Daniel Prieto.