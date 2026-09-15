Suecia y Paraguay estrechan lazos

El embajador de Suecia concurrente ante Paraguay, Torsten Ericsson, ofreció una recepción en el Nino Hotel Boutique para agasajar a la delegación empresarial que visitó el país. El encuentro reunió a autoridades, diplomáticos y referentes del sector para explorar oportunidades de cooperación en el ámbito forestal. En un clima de cordialidad, la velada propició el intercambio de experiencias, fortaleció los vínculos bilaterales y abrió nuevos espacios de relacionamiento económico y comercial entre ambas naciones.

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