Nacionales
27 de septiembre de 2026 a la - 19:11

Lunes feriado: estas oficinas de la Policía no atenderán mañana

Fachada del edificio de la Policía Nacional, con vehículos policiales y un día despejado.
El Departamento de Identificaciones de la Policía no abrirá sus puertas mañana.SILVIO ROJAS

Con motivo del feriado de mañana, lunes, dos importantes oficinas de la Policía Nacional no abrirán sus puertas mañana. Te contamos cuáles son.

Por ABC Color
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La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que la atención en el Departamento de Identificaciones estará suspendida mañana, lunes, debido al feriado de conmemoración de la Batalla de Boquerón, que fue trasladado del martes 29 al lunes 28 por decreto presidencial.

La atención en Identificaciones resumirá el martes para los trámites de gestión de documentos de identidad y otras necesidades.

Igualmente, la Policía informó hoy que la oficina central de Interpol en Paraguay también estará cerrada mañana y volverá a operar con normalidad el martes.