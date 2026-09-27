Pedro Juan Caballero: esta noche se cierra la Feria Laguna Viva

La histórica Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero, es escenario este domingo de la segunda jornada de la feria denominada “Laguna Viva”, cuyo primer día finalizó con la actuación de artistas locales, el sábado último.

La jornada reúne a artesanos y emprendedores gastronómicos de la frontera, que ofrecen una variedad de productos a precios accesibles, además de artistas locales que ya actuaron en la primera noche y volverán a hacer lo propio en la noche de este domingo, según los organizadores.

Un evento para las familias

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ever Salinas (PLRA), señaló que el evento es organizado pensando en un espacio para reunir a las familias y una oportunidad para los emprendedores y artistas de la frontera.

“Darle vida a la laguna se trata de eso, reunir a las familias, apoyar a nuestros emprendedores, atraer a los turistas y mostrar lo bueno que tenemos en la ciudad”, expresó el jefe comunal.

Agregó que la primera edición de la feria Laguna Viva es solo el comienzo de muchas actividades de esta naturaleza en la capital del departamento de Amambay.

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La feria Laguna Viva inició el sábado último y cerrará en la noche de este domingo con la actuación de artistas de la zona que se destacan principalmente en danza y canto, según anunciaron desde la comuna.