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27 de septiembre de 2026 a la - 15:40

Pedro Juan Caballero: esta noche se cierra la Feria Laguna Viva

Emprendedores de artesanía y gastronomía, ofertan sus productos en la Laguna Punta Porã.
Emprendedores de artesanía y gastronomía ofertan sus productos en la Laguna Punta Porã.Eder Rivas

Este domingo se desarrolla el segundo día de la feria artístico-cultural y gastronómica, en la Laguna Punta Porã de Pedro Juan Caballero. El evento se cierra esta noche.

Por Eder Rivas
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La histórica Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero, es escenario este domingo de la segunda jornada de la feria denominada “Laguna Viva”, cuyo primer día finalizó con la actuación de artistas locales, el sábado último.

La jornada reúne a artesanos y emprendedores gastronómicos de la frontera, que ofrecen una variedad de productos a precios accesibles, además de artistas locales que ya actuaron en la primera noche y volverán a hacer lo propio en la noche de este domingo, según los organizadores.

Danza paraguaya interpretada por bailarines de Pedro Juan Caballero.
Una de las presentaciones de danza paraguaya interpretada por bailarines de Pedro Juan Caballero.

Un evento para las familias

El intendente de Pedro Juan Caballero, Ever Salinas (PLRA), señaló que el evento es organizado pensando en un espacio para reunir a las familias y una oportunidad para los emprendedores y artistas de la frontera.

Oferta de postres, durante la feria en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.
Una variedad de postres se puede adquirir y saborear en la feria en la Laguna Punta Porã, de Pedro Juan Caballero.

“Darle vida a la laguna se trata de eso, reunir a las familias, apoyar a nuestros emprendedores, atraer a los turistas y mostrar lo bueno que tenemos en la ciudad”, expresó el jefe comunal.

Agregó que la primera edición de la feria Laguna Viva es solo el comienzo de muchas actividades de esta naturaleza en la capital del departamento de Amambay.

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La feria Laguna Viva inició el sábado último y cerrará en la noche de este domingo con la actuación de artistas de la zona que se destacan principalmente en danza y canto, según anunciaron desde la comuna.