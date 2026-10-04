La sandía mueve la economía de Altos: productor cosecha 8.000 plantas

Ángel Arenas, productor de la zona, contó que este año sembró unas 8.000 plantas, de las cuales aproximadamente 5.000 corresponden a sandías de primera calidad.

Arenas, quien lleva alrededor de 15 años dedicado al cultivo de sandía, explicó que los trabajos para esta campaña comenzaron en mayo, con la preparación del terreno. La siembra se realizó durante la segunda semana de junio y, desde entonces, el productor se dedicó al cuidado de las plantas hasta llegar a la etapa de cosecha.

El agricultor indicó que utiliza el sistema de siembra directa, una técnica que permite evitar la remoción del suelo y contribuye a conservar la humedad y los nutrientes necesarios para el desarrollo del cultivo.

Según detalló, el costo de producción varía de acuerdo con la cantidad de plantas cultivadas y estimó un presupuesto de entre G. 3.000 y G. 4.000 por planta.

Actualmente, todavía quedan frutos por cosechar en su chacra. Una parte corresponde a las denominadas sandías de “segunda”, que no alcanzan el mismo tamaño o color que las consideradas de primera, pero que igualmente tienen salida comercial.

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“Todavía hay sandía por sacar. Esas se venden más baratas, pero igual ayudan. Ahora el precio está entre G.7.000 y G.10.000 por unidad, según el tamaño y la calidad”, señaló Arenas.

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Fuente de ingresos

La actividad representa una importante fuente de ingresos para las familias dedicadas a la agricultura en esta zona de Altos.

Durante la temporada de cosecha también se genera movimiento entre productores, compradores y comerciantes que llegan hasta las comunidades para adquirir la fruta.

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En la colonia Francisco Acuña de Figueroa, las chacras cubiertas de sandías reflejan el resultado de meses de trabajo y dedicación. Para productores como Arenas, la actividad no solo representa un sustento económico, sino también una tradición que se mantiene durante generaciones.

La denominada “ruta de la sandía” continúa así vinculada a la identidad productiva de Altos, donde los agricultores apuestan cada año por el cultivo para sostener a sus familias y dinamizar la economía de la comunidad.