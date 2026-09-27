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27 de septiembre de 2026 a la - 19:13

Altos celebró con gran concurrencia la XV edición del Festival Homenaje a Luis Alberto del Paraná

Artistas honran a Luis Alberto del Paraná con emocionantes presentaciones en Altos.
Artistas honran a Luis Alberto del Paraná en Altos.Faustina Agüero

Con acceso libre y gratuito, el tradicional festival reunió a familias y visitantes en la Plaza de los Héroes, donde se desarrolló una extensa jornada de música, danza, artesanía y gastronomía.

Por Faustina Agüero
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La ciudad de Altos vivió este domingo una jornada cargada de música, cultura y tradición con la realización de la XV edición del Festival Homenaje a Luis Alberto del Paraná, que congregó a una importante cantidad de público en la Plaza de los Héroes. El evento fue de acceso libre y gratuito, lo que permitió la participación de familias y visitantes que llegaron desde distintos puntos para disfrutar de la propuesta artística.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Altos, comenzó desde las 11:00 y se extendió durante toda la jornada con una variada programación en homenaje a Luis Alberto del Paraná, una de las figuras más destacadas de la música paraguaya y cuyo legado continúa siendo recordado a través de este tradicional encuentro cultural.

Desde las primeras horas se pudo observar la presencia de familias y grupos de amigos que se acercaron hasta la plaza para disfrutar de las presentaciones. La buena concurrencia acompañó las diferentes propuestas preparadas para esta edición, convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro para la comunidad y los visitantes.

Los pequeños artistas se presentaron con orgullo, deleitando al público con sus danzas y coloridos trajes típicos.
Los pequeños artistas se presentaron con orgullo, deleitando al público con sus danzas y coloridos trajes típicos.

El programa artístico incluyó la participación de la Academia de Danzas Ritmos de Mi Tierra, el Conservatorio Municipal de Música Luis Alberto del Paraná, la Orquesta Sinfónica del Centro Cultural de la República El Cabildo, la Asociación de Músicos de Altos y el Ensamble de Danzas de Cordillera.

La cartelera continuó durante la tarde y noche con las actuaciones de Chacha y su Alto Fusión, Los Pibes del Chamamé, Yoryi Torales y Los Nuevos Paraguayos, Grupo Tercera Capital, Los Alfonso, La Retro Band, Roscer Díaz y su grupo, Grupo Oasis y Grupo Los Reales, que fueron dando continuidad a la fiesta musical.

Los visitantes disfrutaron de emocionantes presentaciones artísticas en homenaje a Luis Alberto del Paraná.
Los visitantes disfrutaron de emocionantes presentaciones artísticas en homenaje a Luis Alberto del Paraná.

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Feria de artesanía

Además de los espectáculos, la jornada contó con una feria de artesanías y gastronomía, donde emprendedores y trabajadores locales ofrecieron sus productos a los visitantes. La propuesta permitió complementar el festival con espacios destinados a la promoción de la producción y el trabajo de la comunidad.

Los artesanos se lucieron con sus creativas obras y productos en la Plaza de los Héroes.
Los artesanos se lucieron con sus creativas obras y productos en la Plaza de los Héroes.

El encuentro también representó una oportunidad para fomentar la actividad cultural y turística de Altos, mediante una celebración que combina música paraguaya, expresiones artísticas y tradiciones locales.

El festival fue declarado de Interés Artístico, Cultural y Turístico por la Junta Municipal de Altos, la Junta Departamental de Cordillera, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso Nacional.

De esta manera con una importante participación del público, Altos cerró una nueva edición de este tradicional homenaje, reafirmando el objetivo de mantener vivo el legado artístico de Luis Alberto del Paraná y ofrecer un espacio de encuentro para la ciudadanía a través de la cultura y la música.

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