Altos celebró con gran concurrencia la XV edición del Festival Homenaje a Luis Alberto del Paraná

La ciudad de Altos vivió este domingo una jornada cargada de música, cultura y tradición con la realización de la XV edición del Festival Homenaje a Luis Alberto del Paraná, que congregó a una importante cantidad de público en la Plaza de los Héroes. El evento fue de acceso libre y gratuito, lo que permitió la participación de familias y visitantes que llegaron desde distintos puntos para disfrutar de la propuesta artística.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Altos, comenzó desde las 11:00 y se extendió durante toda la jornada con una variada programación en homenaje a Luis Alberto del Paraná, una de las figuras más destacadas de la música paraguaya y cuyo legado continúa siendo recordado a través de este tradicional encuentro cultural.

Desde las primeras horas se pudo observar la presencia de familias y grupos de amigos que se acercaron hasta la plaza para disfrutar de las presentaciones. La buena concurrencia acompañó las diferentes propuestas preparadas para esta edición, convirtiendo el espacio público en un punto de encuentro para la comunidad y los visitantes.

El programa artístico incluyó la participación de la Academia de Danzas Ritmos de Mi Tierra, el Conservatorio Municipal de Música Luis Alberto del Paraná, la Orquesta Sinfónica del Centro Cultural de la República El Cabildo, la Asociación de Músicos de Altos y el Ensamble de Danzas de Cordillera.

La cartelera continuó durante la tarde y noche con las actuaciones de Chacha y su Alto Fusión, Los Pibes del Chamamé, Yoryi Torales y Los Nuevos Paraguayos, Grupo Tercera Capital, Los Alfonso, La Retro Band, Roscer Díaz y su grupo, Grupo Oasis y Grupo Los Reales, que fueron dando continuidad a la fiesta musical.

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Feria de artesanía

Además de los espectáculos, la jornada contó con una feria de artesanías y gastronomía, donde emprendedores y trabajadores locales ofrecieron sus productos a los visitantes. La propuesta permitió complementar el festival con espacios destinados a la promoción de la producción y el trabajo de la comunidad.

El encuentro también representó una oportunidad para fomentar la actividad cultural y turística de Altos, mediante una celebración que combina música paraguaya, expresiones artísticas y tradiciones locales.

El festival fue declarado de Interés Artístico, Cultural y Turístico por la Junta Municipal de Altos, la Junta Departamental de Cordillera, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Congreso Nacional.

De esta manera con una importante participación del público, Altos cerró una nueva edición de este tradicional homenaje, reafirmando el objetivo de mantener vivo el legado artístico de Luis Alberto del Paraná y ofrecer un espacio de encuentro para la ciudadanía a través de la cultura y la música.

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