La producción de frutilla se fortalece en Caacupé con plantas madre desarrolladas en laboratorio

Cristhian Ferreira, director del Centro de Investigación Hernando Bertoni, que está ubicado en el kilómetro 51 de Caacupé, explicó que actualmente las plantas madre de frutilla se encuentran en etapa de crecimiento in vitro dentro del laboratorio de la institución.

Detalló que este trabajo tiene como objetivo generar materiales vegetales de alta calidad sanitaria y genética, libres de enfermedades y con mejores condiciones para su desarrollo. Indicó que, una vez concluida esta fase, las plantas serán multiplicadas para la producción de plantines que posteriormente podrán ser distribuidos a los productores.

La iniciativa permitirá contar con plantines más saludables y resistentes, contribuyendo al aumento de la productividad y al fortalecimiento de la cadena productiva de la frutilla. Según Ferreira, el proyecto apunta a asegurar la sostenibilidad del rubro y a brindar mayores oportunidades a los agricultores de la zona.

Informó de la preparación de más de 40.000 plantines que estarán disponibles para su distribución a partir de octubre. Los materiales serán destinados a emprendedores y productores de diversas ciudades, entre ellas Areguá, considerada uno de los principales polos de producción de frutilla del país.

Las variedades desarrolladas son Sweet Charlie y Dover, reconocidas por su rendimiento y aceptación en el mercado.

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El costo de cada plantín oscilará entre G. 6.000 y G. 10.000, dependiendo de la variedad seleccionada.

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El clima no afecta

El responsable del centro señaló además que las condiciones climáticas actuales son favorables para el proceso de desarrollo de las plantas y que únicamente las heladas intensas podrían representar un riesgo para los cultivos.

No obstante, destacó que las temperaturas registradas hasta el momento se mantienen dentro de los parámetros normales para esta etapa de producción.

Con esta iniciativa, el Centro de Investigación Hernando Bertoni busca fortalecer la producción frutillera nacional, ofreciendo a los agricultores materiales de calidad que permitan mejorar los rendimientos y garantizar frutos más sanos para el mercado.

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