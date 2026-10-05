Jueza rechaza cerrar caso de Juan Vera por amenazas a Menchi

Por la presunta coacción de Juan Vera hacia la periodista Mercedes “Menchi” Barriocanal, la fiscal Zully Figueredo había solicitado desestimar la causa a favor de Vera Ibarra bajo el argumento de que los hechos denunciados constituían delitos de acción penal privada, tales como lesión a la intimidad e injuria.

Según la Fiscalía, existe un obstáculo legal para continuar el caso que inició en 2022 luego de que Vera publicara el número de la periodista e incitara a sus seguidores a repudiarla. Esto desencadenó una oleada de ataques telemáticos, incluyendo amenazas de muerte como que le “arrojarían combustible y prenderían fuego”.

Por el caso, la jueza Clara Ruiz Díaz Parris se opuso a desestimar la denuncia y advirtió que la resiliencia o fortaleza de la víctima no borra la antijuridicidad de la tentativa de coacción. También afirmó que exigir que la víctima “se rinda” para tipificar el delito es contrario a la debida diligencia en casos de violencia contra la mujer.

Finalmente, el juzgado descartó que aplicar una nueva sanción vulnere el principio de doble juzgamiento, ya que la condena anterior a Vera tuteló únicamente la privacidad, mientras que esta causa busca proteger la integridad psíquica, la libertad de expresión y una vida libre de violencia telemática. También ordenó devolver el expediente al Ministerio Público para que se reexamine integralmente los hechos de violencia digital denunciados.

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Condena a Juan Vera Ibarra

Juan Vera, titular de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop), ya había sido condenado en mayo del 2023 por lesionar la intimidad de la periodista Mercedes “Menchi” Barriocanal, al publicar en redes sociales el número de celular de la comunicadora e instar a que la hostiguen por su postura en referencia al proyecto de transformación educativa.

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“Juan Vera ha cometido el hecho punible de lesión de intimidad; cada persona decide a quién y para qué propósito da sus datos privados a otros. En este caso la señora no decidió dar su número de celular, sino fue Juan Vera el que divulgó este dato privado”, argumentó la magistrada y ante esto, el ahora condenado debió pagar una multa de G. 52.968.060.

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