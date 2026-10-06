Fallece niña que fue retirada por su padre del Hospital de Barrio Obrero: esto sabe el director

Una niña de nueve años falleció tras ingresar grave al Hospital Nacional de Itaugúa. Se trata de la misma que su propio padre la retiró sin el alta médica el pasado 26 de setiembre del Hospital de Barrio Obrero.

Su ingresó al Hospital de Barrio Obero se dio luego de un traslado del Hospital del Salto del Guairá, debido a que en el centro de atención del interior no contaban con los equipos o especialistas para atenderla, ya que necesitaba de un equipo multidisciplinario.

Adan Godoy, director del Hospital de Barrio Obrero, detalló que la fecha de ingreso de la niña se dio el miércoles 23 de setiembre, a raíz de un cuadro hepático, ya que la niña estaba ictérica y por ende, amarilla, hasta incluso ya tenía algunos problemas respiratorios.

“Ella tenía un aumento del tamaño del hígado, también del bazo, que es un órgano que está en el lado opuesto, digamos, del hígado, en la cavidad abdominal. Estaba con una laringitis aguda, leve y creíamos nosotros que de un foco pulmonar, teníamos una infección generalizada, como dice la gente, una sepsis, que para ese momento todavía no era manejo de medicina crítica pediátrica, por eso nosotros mismos, si no la hubiéramos trasladado a una unidad de terapia intensiva pediátrica, era para manejar con sala todavía”, precisó a ABC Cardinal.

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Niña recibió atención multidisciplinaria

Godoy detalló que la niña recibió para el día que fue retirada del hospital por su padre atención del área de nefrología, de hematología, de gastroenterología y hasta de clínica pediátrica.

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Contó que iban a iniciar un tratamiento de anticoagulación, porque cuando hay una afección hepática, los factores de coagulación, que son ciertas sustancias que hacen que la sangre se mantenga o se pueda coagular cuando se necesite al momento de una hemorragia o algún sangrado, empiezan a fallar. Incluso la niña estaba conectada al oxígeno a 10 litros por minuto con una mascarilla que se llama Venturi.

“Le desconectan del oxígeno, le llevan con la mascarilla en la mano, como si fuera un, qué sé yo, una máscara así de esa de halloween, y se van así en brazos con ella, en este caso el padre biológico”, señaló.

Aseguró que todos en el hospital quedaron “estupefactos” con la “crudeza” con la que retiraron a la niña, ya que para el supuesto traslado no se cumplió con ninguno de los pasos o protocolos establecidos para los mismos.

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“Este traslado, entre comillas, en una ambulancia que jamás entró aquí con la camilla, jamás vieron paramédicos que ingresaban al hospital, jamás hubo identificación de quiénes eran, quiénes venían a buscar, quiénes venían a buscar, yo no sé de dónde es la ambulancia, lo que sí sé es que coordinaron perfectamente bien, porque la ambulancia llega y no pasa mucho tiempo y él sale corriendo con la niña afuera”, recordó.

No hubo quejas del personal de blanco

Detalló que una vez que salió del hospital sin autorización de los médicos, escapa de su responsabilidad lo que ocurra después, aunque contó que se enteró del fallecimiento de la niña a través de las publicaciones en medios de comunicación.

En contacto con Monumental, Godoy detalló que una cuestión que hablaban entre los familiares de la niña es que al ser trasladados al Hospital de Barrio Obrero, quedaron muy lejos de su casa, y que incluso en ningún momento se quejaron ni del trato humano, de la conducta del personal de blanco o del manejo terapeútico.