“La salud no puede esperar” dice director del Hospital Barrio Obrero sobre disposición del MEF

El doctor Adán Godoy, director del Hospital General de Barrio Obrero (HGBO), se pronunció respecto a la nueva normativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que exige la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) para el desembolso de fondos destinados a insumos y medicamentos.

Si bien el médico celebró la búsqueda de transparencia, advirtió que los procesos administrativos no deben traducirse en una burocracia que afecte la atención médica.

El médico aseveró que actualmente, el Hospital de Barrio Obrero no registra faltantes ni interrupciones en sus procesos de contratación debido a esta medida. “Yo en parte celebro que haya más control al uso del dinero público para no endeudarnos de manera desmedida. El hecho de que se pueda transparentar más, es algo positivo”, afirmó Godoy.

Sin embargo, el profesional fue enfático al señalar que debe existir un límite de esta rigurosidad administrativa. “Lo ideal sería que no haya tanta burocracia a la hora de la adquisición de medicamentos. La salud no puede esperar”, sostuvo.

Un hospital en zona crítica

El doctor Godoy recordó que el Hospital de Barrio Obrero es el único general de la capital y atiende a la población más vulnerable de Asunción, específicamente de los 19 barrios ribereños con mayores carencias socioeconómicas.

El médico resaltó que el hospital registra una alta demanda y que el estado de salud con el que llegan los pacientes, consume recursos de manera acelerada. Dijo además, que el servicio está en su capacidad límite y, que pese a que cuentan con un equipo comprometido, en ocasiones se ven sobrepasados y con falta de camas debido a la enorme demanda.

“Entiendo la posición del Ministerio de Economía en aras de transparentar el uso del dinero público y evitar compromisos más allá de lo que se puede, pero hay una infinidad de necesidades”, sentenció.