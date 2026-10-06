San Juan Bautista: director critica recorte de recursos de gratuidad escolar

Salvador Martínez, director del Centro Educativo N° 105 - Escuela Básica N° 701 “General Andrés Rodríguez Pedotti”, de San Juan Bautista, Misiones, criticó el recorte de los recursos de gratuidad escolar realizado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El docente señaló que los recursos de gratuidad sufrieron un recorte del 33%, lo que afecta a la institución educativa para cubrir los gastos básicos de mantenimiento.

“La gratuidad se ha recortado, un 33% vamos a recibir, de G. 7.200.000 que habíamos recibido, hoy día vamos a recibir G. 2.553.000, que golpea muchísimo, ya que nosotros tenemos compromisos asumidos con las casas comerciales, con este recurso”, manifestó.

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El profesor Martínez cuestionó, además, los criterios utilizados para determinar el recorte, considerando que los recursos deberían estar relacionados con la cantidad de alumnos matriculados en cada institución.

“No sé bajo qué regla pueden recortar el presupuesto, ya que esos recursos se asignan de acuerdo con la matrícula de alumnos que tenemos y nosotros tenemos 658 matriculados”, expresó.

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Menos recursos para mantener las escuelas

El director afirmó que la reducción de los fondos obliga a las instituciones a realizar actividades para cubrir necesidades básicas, pese a que desde el sistema educativo se insiste en que la educación pública debe ser gratuita.

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“Todos los días desde el Gobierno Nacional te hablan de que hay gratuidad, que la escuela tiene que ser gratuita y no quieren que hagamos actividades de recaudación para cubrir nuestros gastos básicos”, indicó.

Agregó que con esta reducción deben realizar actividades para recaudar fondos para cubrir gastos de mantenimiento, limpieza, pago a las limpiadoras y otras necesidades de la institución.

Directores de escuelas deberán redoblar esfuerzos debido al recorte de gratuidad

Ante la reducción de los recursos de gratuidad escolar, el profesor Martínez afirmó que los responsables de las instituciones tendrán que redoblar esfuerzos para conseguir recursos y cubrir las necesidades básicas, sin trasladar los gastos a las familias.

El docente también cuestionó la falta de apoyo de otras instituciones públicas cuando las escuelas recurren a ellas para solicitar ayuda.

“No vamos a poder conseguir de otras personas los recursos que nos hacen falta, ni de los políticos tampoco, porque las instituciones del Estado, como la Gobernación, la Municipalidad y los otros entes, te vas y golpeas la puerta y ni para darte un caramelo están”, cuestionó.

Según explicó, cuando las instituciones educativas solicitan ayuda, generalmente reciben como respuesta que tampoco cuentan con recursos disponibles.

“Todo te dicen: ‘recortan de nosotros, no hay plata, no hay esto’, pero siempre vemos que para cuando ellos quieran si se tiene recursos”, sostuvo.

Finalmente, Martínez cuestionó que durante el periodo electoral existan recursos para determinadas actividades, mientras las instituciones educativas siguen teniendo dificultades para cubrir sus necesidades.