San Juan Bautista: piden reparar pabellón escolar por deterioro del techo

El profesor Salvador Martínez, director del Centro Educativo N° 105, Escuela Básica N° 701 General Andrés Rodríguez Pedotti, de San Juan Bautista, Misiones, manifestó su preocupación por el deterioro que presenta el techo y el maderamen de un pabellón de la institución.

El sector cuenta con cinco salas, de las cuales cuatro son utilizadas como aulas para el cuarto grado “C”, primer grado “C”, segundo grado “C” y tercer grado “C” y una funciona como biblioteca. En las aulas afectadas estudian alrededor de 150 alumnos en total.

Martínez explicó que el pedido de reparación fue presentado a inicios del año lectivo 2026 ante la Dirección Departamental de Educación y otras dependencias correspondientes.

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También señaló que la situación fue incorporada al sistema de microplanificación, pero hasta el momento no obtuvieron una solución.

“Al inicio de las actividades académicas habíamos comunicado a la Dirección Departamental y a los órganos correspondientes sobre la situación, de que algunas de las vigas están moviéndose como también la estructura”, manifestó.

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Según Martínez, técnicos acudieron a la institución para realizar mediciones y levantar un informe, pero posteriormente no recibieron una respuesta concreta para ejecutar los trabajos de reparación.

Un pabellón con cinco salas

El sector afectado está compuesto por cinco salas: cuatro corresponden a aulas y una funciona como biblioteca. Esta última también es utilizada para actividades de informática.

El director señaló que la institución cuenta actualmente con 658 alumnos matriculados. Además, funciona la modalidad denominada Escuela del Futuro, un programa educativo de doble escolaridad que combina el currículo nacional con un currículo en inglés y contempla una enseñanza trilingüe, español, guaraní e inglés.

Martínez expresó además su preocupación por las condiciones del techo durante los días de lluvia. “Hoy se notó ya la humedad dentro del techo con el desprendimiento de la pintura y de a poco está afectando la estructura edilicia del pabellón”, indicó.

Martínez pidió que técnicos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) puedan volver a verificar la situación y buscar una solución al deterioro del pabellón antes de que lamenten algún incidente.