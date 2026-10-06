Granizada dejó escuela como un “colador”: piden dos tejas por alumno

El Colegio Nuestra Señora de la Asunción resultó con daños importantes tras el temporal registrado entre el sábado y el domingo. En total, son 14 los espacios afectados, entre ellos 12 aulas, la biblioteca, los comedores y sectores destinados a la dirección y coordinación de la institución.

Los daños en los techos generan preocupación entre directivos, docentes y padres, principalmente porque existe un pronóstico de nuevas precipitaciones para los próximos días.

La directora de la institución, Sonia Cañete, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que otra tormenta afecte nuevamente al colegio. El mayor temor está puesto en las condiciones meteorológicas previstas para este jueves.

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Lanzan campaña de dos tejas por alumno

Ante la falta de recursos suficientes para afrontar las reparaciones, la comunidad educativa decidió organizar actividades solidarias y una campaña denominada “dos tejas por alumno”.

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La directora señaló que los fondos destinados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no serían suficientes para cubrir las necesidades actuales de la institución, por lo que recurren a la solidaridad de las familias y la comunidad.

“Estamos viendo las actividades porque, lastimosamente, no tenemos ayuda y los recursos son pocos. Estamos haciendo una campaña de dos tejas por alumno para poder subsanar, pero ni aun así -porque tenemos 600 alumnos- nos va a dar abasto”, explicó Cañete.

Este martes evaluarán los daños

Gloria Rodas, madre de uno de los alumnos, señaló que recurrirán a distintas instancias solidarias con el objetivo de reunir los recursos necesarios para financiar las reparaciones.

Según explicó, este martes está prevista la visita de un profesional, quien realizará una evaluación de los daños ocasionados por el temporal y elaborará un presupuesto para los trabajos que deberán ejecutarse.

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Preparan actividad solidaria para este miércoles

Padres y docentes también prevén realizar este miércoles la primera actividad solidaria para recaudar fondos.

La propuesta consiste en un teatro al aire libre en el predio de la institución, aunque la actividad podría suspenderse en caso de que las condiciones meteorológicas no sean favorables.

La comunidad educativa mantiene, además, la posibilidad de implementar clases virtuales ante el pronóstico de lluvias y tormentas, especialmente para la jornada del jueves, según indicó la directora.