Nacionales
07 de octubre de 2026 a la - 14:27

Cuáles son los protocolos de contingencia en el aeropuerto Silvio Pettirossi ante alertas de tormentas

Dos aviones Boeing 767 blancos en un aeropuerto con cielo nublado y pavimento húmedo, sin personas visibles.
Junio, 2026. Dos aeronaves esperan en el aeropuerto Silvio Pettirossi.Gentileza

El Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuenta con un esquema de procedimientos preventivos de contingencia previstos ante los avisos emitidos por la Dirección de Meteorología e Hidrología sobre lluvias y tormentas. Estos mecanismos buscan resguardar la seguridad operacional, proteger la infraestructura y salvaguardar al personal en pista frente a eventuales fenómenos climáticos severos.

Por ABC Color
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Según detalló el administrador de la principal terminal aérea del país, Walter Schuhbaun, la Dirección de Meteorología notifica con anticipación a toda la comunidad aeronáutica, incluyendo compañías aéreas, aeropuertos y hangares, para que cada sector tome sus precauciones según el avance de las condiciones climáticas.

Schuhbaun explicó que existe una variedad de contingencias adaptadas a cada área del ámbito aeroportuario.

En el caso del aeropuerto, una de las herramientas es el denominado “Aviso de Aeródromo”, una alerta puntual que se emite poco antes de la llegada del fenómeno meteorológico. Esta notificación tiene como objetivo permitir la protección oportuna de los equipos e infraestructuras expuestos en la plataforma antes del impacto del temporal.

En paralelo, los despachadores de las aerolíneas informan constantemente a sus respectivas empresas sobre el comportamiento de la tormenta en tiempo real.

Al mismo tiempo, el servicio de Meteorología mantiene una comunicación directa con el control de tráfico aéreo para proveer datos precisos sobre la situación meteorológica.

(ARCHIVO) Fila de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
(ARCHIVO) Fila de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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Protocolos de seguridad en pista e informes Metar

Entre las medidas operacionales contempladas, Schuhbaun destacó que, si se detectan descargas eléctricas dentro del radio de seguridad del aeródromo, se suspenden de inmediato los servicios que requieren seguridad operacional.

Esto abarca actividades de riesgo como el abastecimiento de combustible a las aeronaves y los trabajos desarrollados sobre la plataforma.

Noviembre, 2024. Fotografía del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque
Noviembre, 2024. Fotografía del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque

Para contar con información técnica detallada del comportamiento climático, la aviación utiliza el reporte conocido como Metar (Meteorological Aerodrome Report). Se trata de un informe meteorológico estandarizado de aeródromo que provee datos puntuales sobre las condiciones atmosféricas en la terminal.

De esta manera, los distintos actores del sector aeronáutico aplican respuestas escalonadas en función del riesgo para mitigar los eventuales daños o contratiempos que puedan generar las tormentas.

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