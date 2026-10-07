¿El temporal de mañana será tan fuerte como el del sábado? Esto dice Meteorología

Eduardo Mingo, director de Meteorología e Hidrología, explicó que el sistema que se aproxima al país tiene una dinámica atmosférica similar a la del temporal del sábado, pero su impacto sería diferente. Asunción y Gran Asunción podrían registrar tormentas, principalmente entre la tarde y noche del jueves, aunque otras zonas del país concentran actualmente el mayor potencial de fenómenos severos.

“El sistema es igualito”, afirmó Mingo al explicar que el sistema que se aproxima tiene una dinámica muy similar a la registrada durante el último evento. Sin embargo, aclaró que las herramientas de monitoreo muestran una distribución diferente de la energía, por lo que Capital y Gran Asunción no tendrían el mismo potencial de impacto que el sábado pasado.

Meteorología prevé que las tormentas en Asunción y área metropolitana podrían llegar entre la tarde y la noche del jueves, después de una “primera oleada” que ya estaría afectando al sur del país.

¿Cuáles serán los departamentos afectados por las tormentas?

Según Mingo, el sistema comenzó a organizarse sobre la región; las condiciones que actualmente se observan sobre Argentina forman parte del mismo fenómeno que posteriormente avanzará hacia Paraguay. Las tormentas se desplazarán desde la zona sur y posteriormente avanzarían hacia otros departamentos.

“Esto es lo que se va a mover hasta nuestra frontera sur en el día de hoy y parte de la madrugada de mañana”, señaló el director de Meteorología, al referirse a las tormentas que se observan sobre sectores de Argentina, incluyendo zonas como Santa Fe, Rosario, Chaco, Corrientes y Misiones.

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Los departamentos que aparecen con mayor probabilidad de registrar fenómenos importantes son Ñeembucú, Misiones e Itapúa, considerados la primera línea de ingreso del sistema. Posteriormente, el área de inestabilidad podría desplazarse hacia Paraguarí, Guairá, Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná.

“Van a pasar muchísimos eventos que van a generar tensión”

Mingo explicó que en estas zonas existe mayor probabilidad de episodios de granizo y lluvias intensas, aunque también pueden registrarse fuertes ráfagas de viento. En ese sentido, pidió no interpretar el nuevo evento como una repetición exacta del temporal del sábado.

“Van a pasar muchísimos eventos que van a generar tensión”, advirtió el meteorólogo, al señalar que el país atraviesa un periodo en el que pueden presentarse fenómenos atmosféricos extremos.

El especialista recordó además que la primavera y el verano son temporadas caracterizadas por tormentas en Paraguay. En este contexto, explicó que el fenómeno de El Niño puede intensificar las condiciones habituales.

“Esta es la temporada de tormentas en nuestro país, pero El Niño lo que hace es aumentar un poquito el volumen, amplificar esa señal”, sostuvo.

¿Cuándo será el pico del temporal?

El titular del DMH señaló que para el jueves y viernes concentran el periodo de mayor atención, aunque el momento de mayor intensidad dependerá de cómo evolucione el sistema. Para Asunción y Gran Asunción, el escenario más probable contempla tormentas durante la noche del jueves y lluvias el día viernes.

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Para el domingo, en cambio, el panorama sería diferente. Meteorología observa nuevamente posibilidades de lluvias hacia el noreste de la Región Oriental, principalmente en Amambay, Concepción, Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú, aunque por ahora no se trataría de un escenario necesariamente peligroso.

Meteorología pide consultar fuentes oficiales

Ante la posibilidad de nuevos fenómenos extremos, la Dirección de Meteorología pidió a la ciudadanía consultar únicamente las fuentes oficiales y evitar guiarse por publicaciones de aficionados o videos antiguos que circulan en redes sociales generando confusión.

“Le pedimos a la ciudadanía que consulte los sitios oficiales”, enfatizó su director, Eduardo Mingo, quien recomendó mantener la atención ante las actualizaciones, ya que durante la primavera y el verano pueden repetirse eventos similares.

Alertas meteorológicas a los celulares

Por otro lado, Mingo confirmó que la Conatel y el Mitic trabajan en un proyecto normativo y técnico para implementar un sistema de alertas meteorológicas que lleguen directamente a los teléfonos celulares.

Aunque aún no hay una fecha definitiva para su habilitación, el proceso ya está en marcha.

Esta clase de alertas directas son comunes en muchos países para advertir de fenómenos climáticos extremos o situaciones de seguridad.