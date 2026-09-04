¿Qué pasó con el proyecto del nuevo aeropuerto Silvio Pettirossi? Esto sabe la Dinac

La posibilidad de construir un nuevo aeropuerto central en Paraguay continúa en etapa de análisis dentro del Gobierno, según informó el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Nelson Mendoza.

El titular de la institución explicó que actualmente existen varias alternativas y proyectos en estudio por parte del equipo económico que asesora al presidente de la República, Santiago Peña. Sin embargo, aclaró que la Dinac no recibió ninguna instrucción relacionada con la ejecución de una nueva terminal aérea.

“Las indicaciones que recibimos de Peña son seguir ampliando y modernizando algunos sectores que son más críticos dentro de la terminal”, manifestó Mendoza.

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Silvio Pettirossi seguirá operando por varios años

Según Mendoza, mientras se define el futuro de la infraestructura aeroportuaria del país, la prioridad de la Dinac sigue siendo la modernización del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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Sostuvo que, al menos en el corto y mediano plazo, la principal terminal aérea del país continuará operando normalmente.

“Ellos son los que van a tomar esa decisión. Seguramente, llegado el momento, nos van a comunicar, pero de acá a cuatro o cinco años esta va a seguir siendo nuestra terminal”, afirmó.

El presidente de la Dinac destacó, además, que los propios funcionarios de la institución son quienes enfrentan diariamente las limitaciones de infraestructura existentes, por lo que existe interés en avanzar hacia una modernización integral o incluso una nueva terminal.

Debate sobre nuevo aeropuerto, desde hace años

Desde hace varios años, incluso durante el gobierno anterior, se viene planteando la construcción de una nueva terminal aérea dentro del predio del aeropuerto Silvio Pettirossi. Sin embargo, hasta el momento no se registran avances concretos para la ejecución de la obra.

Como parte de ese proceso, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) entregó en 2024 el diseño ejecutivo de la denominada Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. En aquella oportunidad, se informó que el proyecto sería desarrollado en tres fases y demandaría inversiones superiores a los US$ 320 millones.

El plan contempla una nueva infraestructura diseñada con elementos inspirados en las tradiciones arquitectónicas paraguayas y con capacidad para responder al crecimiento proyectado del tráfico aéreo en las próximas décadas.

Pese a contar con el diseño ejecutivo, el Gobierno aún no definió si avanzará con esa propuesta o si optará por alguna de las alternativas que actualmente analiza el equipo económico del Poder Ejecutivo.

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Dinac advierte a Paranair por cancelaciones de vuelos

Mendoza también abordó la situación de Paranair, aerolínea que enfrenta cuestionamientos de pasajeros debido a reiteradas cancelaciones de vuelos.

Según explicó, la Dinac decidió restringir la cantidad de vuelos que la empresa puede comercializar debido a que actualmente opera con una sola aeronave.

“Se redujo la cantidad de tickets que pueden vender para que no se siga generando” el problema de las cancelaciones, indicó.

Paranair deberá presentar un nuevo plan de negocios

El titular de la Dinac adelantó que la compañía tendrá una nueva audiencia con la autoridad aeronáutica, donde deberá exponer nuevamente su situación financiera y operativa.

“Van a tener que volver a presentar un nuevo plan de negocios y su estado financiero. Si no cumplen con esa eficiencia, las medidas van a ser mucho más severas”, advirtió.

Mendoza señaló que no se descarta la suspensión de las operaciones de la aerolínea en Paraguay en caso de persistir los incumplimientos.

Latam iniciará ruta Asunción-Montevideo en 2027

Por otra parte, Mendoza confirmó que la nueva conexión aérea entre Asunción y Montevideo, operada por Latam, comenzará a funcionar desde marzo del próximo año.

La incorporación de esta ruta forma parte de la estrategia de expansión de la aerolínea en el mercado paraguayo y apunta a fortalecer la conectividad regional.

Conexión Asunción-Miami sigue en evaluación

Respecto a la posibilidad de recuperar los vuelos directos entre Asunción y Miami, suspendidos desde la pandemia, Mendoza indicó que Latam no dispone actualmente de una aeronave adecuada para cubrir esa ruta.

No obstante, aseguró que la empresa mantiene interés en evaluar la factibilidad del servicio una vez que cuente con la flota necesaria.

“Hay una promesa de que, cuando tengan la aeronave, van a estudiar la factibilidad de la conexión”, expresó.

Agregó que la aerolínea también analiza otras oportunidades de negocio vinculadas a la demanda del pasajero paraguayo, por lo que no descarta futuras ampliaciones de su oferta de destinos desde Paraguay.