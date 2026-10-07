Mensaje de Mons. Ocampo en Acahay: “El cargo es para servir, no para servirse”

En su mensaje durante la misa central en honor a la Virgen del Rosario, protectora del distrito de Acahay, el obispo de la Diócesis de Carapeguá, monseñor Celestino Ocampo, reflexionó sobre los valores del servicio, la justicia social y el bien común, en consonancia con las directrices pastorales del año litúrgico en el país.

Uno de los ejes fundamentales de la homilía estuvo dirigido a las autoridades electas a través del voto popular. Monseñor Ocampo fue enfático al recordarles la verdadera naturaleza del ejercicio del poder público.

Subrayó que “ocupar un cargo público significa estar al servicio de la comunidad” y exhortó a los representantes del pueblo que ocupan cargos electivos a despojarse de intereses personales.

Recordó que los gobernantes tienen la obligación de administrar con honestidad y transparencia y honrar la confianza depositada por la ciudadanía en las urnas.

El pastor católica instó a las autoridades electas a priorizar las necesidades de los sectores más vulnerables, promoviendo políticas y acciones orientadas a la búsqueda del bien común.

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Intendente saliente llama a la unidad comunitaria

Previo al inicio del desfile estudiantil, el actual intendente, Aldo Lezcano Almirón (Alianza), aprovechó el momento para desear el mejor de los éxitos al intendente electo, Gilberto Mereles (ANR).

Lezcano Almirón enfatizó que “las rencillas han terminado” y abogó por la unidad comunitaria por encima de los colores partidarios. Señaló que no queda otra alternativa que tomarse de las manos y seguir concretando emprendimientos en beneficio de la comunidad.

Desfile estudiantil y feria productiva

La jornada festiva reunió a más de 3.000 estudiantes que se vistieron con sus mejores galas para rendir homenaje a la patrona espiritual del municipio, la Virgen del Rosario.

La apertura del desfile estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Acahay. Más de 20 instituciones educativas del área urbana y rural formaron parte de la marcha que se desarrolló sobre la calle General César Barrientos.

Para las 20:00 de este miércoles se prevé una corrida de toros, seguida de un baile popular, con lo que culminarán las actividades festivas en homenaje a la santa patrona de este distrito.

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Feria de productos

En la explanada del templo de Acahay, la Asociación Distrital Virgen del Rosario llevó a cabo una feria de productos agrícolas, hortigranjeros y alimentos dulces elaborados por productores de diferentes comités.

Esta exposición contó con el respaldo de la Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT), dependiente de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), bajo la administración de Blanca Giménez.

En otros tres distritos honraron a la advocación mariana

En los distritos de San Roque González, Caapucú y Pirayú también honraron a la Virgen del Rosario. En San Roque González se realizó la misa seguido del desfile estudiantil y para las 21:00 se programa una corrida de toros en la plazoleta municipal.

En Caapucú, los feligreses participaron también esta mañana de la misa principal y para esta tarde se programa una corrida de toros en el patio municipal.

En Pirayú, durante la mañana de este miércoles se llevó a cabo una celebración eucarística y para las 19:00 se programa otra celebración central, que estará a cargo de monseñor Celestino Ocampo.