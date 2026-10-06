En Acahay y San Roque González declaran asueto para las fiestas patronales

Los programas de las celebraciones en homenaje a la Virgen del Rosario incluyen actividades religiosas, desfile cívico estudiantil y propuestas culturales en Acahay y San Roque González, departamento de Paraguarí

Para las fiestas, la Municipalidad de Acahay declaró asueto distrital para este miércoles 7 de octubre de 2026 para las instituciones públicas y privadas, según establece la Resolución I.M. Nº 1.916/2026, firmada por el intendente municipal Aldo Lezcano Almirón (Alianza).

Lea más: Pretenden desarrollar el turismo en el cerro Acahay como alternativa de ingreso a las familias

Programa

La jornada central comenzará a las 08:00 con la misa central, seguida de la tradicional procesión a las 09:00, como parte de las actividades religiosas en honor a la patrona de la comunidad.

Posteriormente, a las 10:00, se realizará el tradicional desfile cívico estudiantil sobre la avenida Coronel Valois Rivarola. Para esta actividad se prevé la participación de más de 3.000 estudiantes, además de delegaciones de organizaciones civiles, militares y deportivas.

La programación continuará al mediodía con un almuerzo con asado a la estaca. A las 14:00 se desarrollará una jineteada en el Mercado Municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paso Carreta: Un refugio natural para el turismo interno en San Roque González

El programa patronal establece para las 20:00 una corrida de toros, seguida de un baile popular, con lo que culminarán las actividades festivas previstas para la jornada.

Desfile, procesión y misa

Por otra parte, la comunidad de San Roque González de Santa Cruz, en el departamento de Paraguarí, se prepara para vivir mañana, miércoles, la jornada central de los festejos patronales en honor a la Virgen del Rosario.

Para facilitar la participación de la ciudadanía, la intendenta Irene Aguilera Cuéllar emitió la Resolución Nº 192/2026, por la cual se declara asueto en todo el territorio del municipio para mañana, miércoles 7 de octubre.

Programa central de la fiesta patronal

El programa establece para las 08:00 la tradicional procesión de la sagrada imagen, seguida de la misa central, como expresión de fe y devoción a la patrona del distrito.

Posteriormente, a las 11:00, se desarrollará el desfile cívico, estudiantil y cultural, previsto como un espacio de encuentro y celebración comunitaria. Se llevará a cabo sobre la calle Mariscal Francisco Solano López.