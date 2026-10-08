Preparan el 29° Torneo Internacional de Pesca por los 247 años de Pilar

La Asociación Pilarense de Pesca Deportiva (APPD) organiza el 29° Torneo Internacional de Pesca como parte del programa de festejos patronales y fundacionales de Pilar. Como ocurre cada año, se espera la llegada de numerosos aficionados de distintos puntos del país y del extranjero, quienes, además de participar de la competencia, llegan acompañados de familiares y allegados.

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El torneo se desarrollará este sábado 10 de octubre, de 11:00 a 17:00, y tendrá como escenario las aguas del río Paraguay. Los participantes deberán cumplir previamente con los controles establecidos por la organización, incluyendo la fiscalización de las embarcaciones y de los elementos de pesca.

La competencia se realizará con tres participantes por embarcación, bajo la modalidad de pesca embarcada y con la lancha anclada. El reglamento establece la captura de hasta tres piezas por especie, con devolución, y la utilización de una planilla única para el registro de las capturas.

Entre las restricciones establecidas figura la prohibición de pescar con camalote, a camalote o mediante la modalidad denominada trolling. Asimismo, las piezas capturadas deberán ser devueltas vivas a su ambiente natural una vez concluida la fiscalización.

La reglamentación establece que los competidores podrán presentar para fiscalización hasta 20 piezas vivas por vez. Como excepción, las especies corvina, pirayaguá y sardina podrán ser presentadas muertas. En caso de superar el límite establecido, las piezas excedentes no serán computadas y deberán ser devueltas al río.

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El inicio y la finalización del torneo serán anunciados mediante señales sonoras. Los participantes tendrán además un plazo de 15 minutos de tolerancia para presentarse ante la fiscalía una vez finalizada la competencia, bajo apercibimiento de descalificación.

Una vez concluida la jornada de pesca, los integrantes del jurado procederán a la fiscalización de las capturas y a la evaluación de los puntajes obtenidos por los competidores. Los resultados y los nombres de los ganadores serán dados a conocer durante la noche del sábado.

Esperan importante movimiento económico durante el concurso internacional de pesca

Más allá del aspecto estrictamente deportivo, los organizadores destacan el impacto que genera el torneo en la economía de Pilar, considerando que detrás de cada competidor generalmente llega un grupo familiar o de amigos que permanece durante la jornada en la ciudad.

La presencia de visitantes genera movimiento económico en diferentes sectores, principalmente estaciones de servicio, comercios, casas de venta de bebidas, hielo y otros productos relacionados con la actividad pesquera, además de hoteles y establecimientos gastronómicos.

Los responsables de la competencia instaron a los comerciantes y, especialmente, al sector gastronómico a prepararse para recibir a los visitantes y ofrecer sus servicios durante el fin de semana.