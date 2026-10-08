Tupãrenda se prepara para celebrar a la Virgen de Schoenstatt con un programa especial

Tupãrenda se prepara para una de las celebraciones marianas de mayor convocatoria en Paraguay. El próximo 18 de octubre se conmemorará el Día de la Mater, en honor a la Virgen María bajo la advocación de Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt, con la participación de miles de peregrinos que llegan desde distintos puntos del país.

La celebración de este año adquiere un significado especial, ya que el Santuario de Tupãrenda conmemora 45 años de su bendición, ocurrida el 18 de octubre de 1981.

El santuario, ubicado sobre la ruta PY02, km 34, es el primer santuario filial de Schoenstatt en Paraguay y constituye uno de los principales puntos de encuentro de los devotos.

Novenario y serenata en honor a la Virgen de Schoenstatt

Las actividades comenzarán con el tradicional novenario, del 9 al 16 de octubre, con el rezo del Rosario a las 19:15 y la celebración de la Misa a las 20:00.

El 17 de octubre, víspera de la fiesta, se celebrará una misa a las 19:00, mientras que a las 20:00 se realizará la serenata denominada “45 años latiendo en el corazón de América”, en la explanada de la Iglesia Santa María de la Trinidad.

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Cuatro misas el Día de la Mater

El domingo 18 de octubre, Día de la Mater, se desarrollará el programa central con cuatro celebraciones eucarísticas.

A las 09:00 se celebrará la misa por el trabajo, con la participación de numerosos misioneros y misioneras de la Campaña del Rosario de la Virgen de Schoenstatt, quienes llevan la imagen peregrina de María a hogares e instituciones e invitan a rezar el Rosario.

A las 11:30 será la Misa por la juventud, que tendrá lugar en el interior de la Iglesia Santa María de la Trinidad de Tupãrenda.

Posteriormente, a las 16:00, se celebrará la misa presidida por Mons. Movimiento Apostólico de Schoenstatt , Nuncio Apostólico en Paraguay, dedicada especialmente a los ancianos, enfermos y las personas que los acompañan y cuidan.

Finalmente, a las 20:00, el padre Óscar Iván Saldívar, rector del Santuario de Tupãrenda, presidirá la Misa por la Familia.

Al término de cada celebración, los peregrinos realizarán la tradicional peregrinación hasta el Santuario para renovar la Alianza de Amor con la Virgen María y pedir por una sociedad donde prevalezcan la verdad, la justicia y el amor.

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Una celebración con historia

A nivel internacional, el Movimiento Apostólico de Schoenstatt conmemora este año el 112º aniversario de la primera Alianza de Amor con la Virgen, realizada el 18 de octubre de 1914 en el Valle de Schoenstatt, Alemania, acontecimiento que marcó el inicio del movimiento.

En Paraguay, el primer Santuario filial, réplica del Santuario Original, fue bendecido en Tupãrenda el 18 de octubre de 1981.

Con el lema “Con María, Reina de Tupãrenda, latiendo en el corazón de América”, el rector del Santuario, padre Óscar Iván Saldívar, extendió la invitación a participar de las actividades del novenario y de la gran celebración del 18 de octubre.

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