Jóvenes de Schönstatt reparten alimentos y esperanza a personas en situación de calle

Un grupo de la Juventud Masculina del Movimiento de Schönstatt realiza cada miércoles por la noche una labor solidaria en las calles de Asunción, llevando alimentos y acompañamiento espiritual a personas en situación de calle.

Ángel González, uno de los integrantes del grupo, comentó que la actividad forma parte del apostolado que desarrollan como comunidad católica. “Salimos todos los miércoles a la noche, más o menos a las diez. Esto es un apostolado que hacemos para acercarnos a la comunidad de Asunción”, explicó.

Los jóvenes recorren principalmente la zona del Mercado 4 y los alrededores de la Catedral Metropolitana, donde reparten alimentos y comparten momentos de diálogo y oración. “Repartimos alimentos, pero también llevamos la palabra de Dios y la Virgen. Si alguien necesita una charla, nos tomamos el tiempo para escuchar”, señaló González.

Los alimentos que distribuyen son donados semanalmente por un restaurante que prefiere mantener el anonimato. “Nos dona todos los miércoles dos ollas grandes de comida, con eso salimos a repartir”, agregó.

Juventud Masculina de Schönstatt

Actualmente, la Juventud Masculina de Schönstatt está conformada por unos 500 jóvenes de entre 18 y 25 años, y alrededor de 30 de ellos participan activamente en la recorrida nocturna.

“Nuestro objetivo es acercarnos a esas personas para que no se sientan alejadas de Dios. Queremos llevar su palabra y su amor”, resaltó.

Con fe, compromiso y espíritu solidario, estos jóvenes se han convertido en un ejemplo de servicio y esperanza para quienes más lo necesitan en las calles de la capital.