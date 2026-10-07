Schoenstatt: la devoción a la Virgen que creció en Paraguay y tiene tres santuarios

Cada 18 de octubre, los seguidores del Movimiento Apostólico de Schoenstatt conmemoran el Día de la Mater (abreviatura de Mater Ter Admirabilis o Madre Tres Veces Admirable). La fecha recuerda la primera Alianza de Amor con la Virgen María, sellada en 1914 por el sacerdote alemán José Kentenich y un grupo de jóvenes estudiantes, en los comienzos del movimiento.

La historia se remonta a la época de la Primera Guerra Mundial. En una pequeña capilla de Schoenstatt, Alemania, Kentenich y los jóvenes vinculados a la comunidad expresaron su deseo de que la Virgen se estableciera allí de una manera especial y que aquel sitio se convirtiera en un centro de peregrinación y encuentro espiritual.

Schoenstatt está ubicado al oriente de Vallendar, ciudad alemana situada a orillas del río Rin y próxima a Coblenza. El nombre, de origen alemán, significa “lugar hermoso” y quedó ligado tanto al sitio de origen como a la espiritualidad que posteriormente se extendió por distintos países.

La llegada a Paraguay de la mano de un grupo de jóvenes y su refundación

La espiritualidad de Schoenstatt llegó al Paraguay en 1959, inicialmente de la mano de un reducido grupo de jóvenes. De aquella primera etapa surgieron dos sacerdotes que posteriormente tuvieron un papel destacado en la Iglesia paraguaya. Uno de ellos es monseñor Claudio Giménez, quien fue obispo de Caacupé, y Antonio Cosp.

Tras un periodo de interrupción, el movimiento fue refundado en 1974 con el regreso de Alemania de los ya ordenados padres Claudio Giménez y Antonio Cosp, junto con el sacerdote suizo Nicolás Schwizer.

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Desde entonces, la presencia de Schoenstatt se extendió a distintas comunidades del país, dando lugar a espacios de oración, formación y peregrinación.

Tres santuarios en Paraguay

Actualmente, Paraguay cuenta con tres santuarios de Schoenstatt. El principal es el Santuario Nacional de Tupãrenda, ubicado sobre la ruta PY02, en el kilómetro 37, y considerado uno de los principales puntos de encuentro de los seguidores del movimiento.

A este se suman el Santuario Joven, en Asunción, y el santuario filial “Terruño”, ubicado en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

En Tupãrenda, la celebración de este año tendrá un significado especial: se cumplen 45 años de la bendición del santuario, ocurrida el 18 de octubre de 1981. La fecha coincide además con el aniversario internacional de la primera Alianza de Amor, que este año alcanza los 112 años.

Preparativos para el Día de la Mater

Las actividades centrales comenzarán con el novenario, previsto del 9 al 16 de octubre, con el rezo del Santo Rosario a las 19:15 y la celebración de la misa a las 20:00.

El 17 de octubre, víspera de la fiesta, habrá una misa a las 19:00 y posteriormente, a las 20:00, una serenata denominada “45 años latiendo en el corazón de América”, en la explanada de la Iglesia Santa María de la Trinidad.

El domingo 18 de octubre, Día de la Mater, se celebrarán cuatro misas en Tupãrenda. A las 9:00 se realizará la misa por el trabajo; a las 11:30, la celebración dedicada a la juventud; a las 16:00, presidirá la eucaristía el nuncio apostólico en Paraguay, monseñor Vincenzo Turturro, con una intención especial por los ancianos, enfermos y quienes los acompañan; y a las 20:00 se celebrará la misa por la familia.

Al término de cada celebración, los peregrinos realizarán la tradicional caminata hasta el Santuario para renovar la Alianza de Amor con María.

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Una tradición que se arraigó en la comunidad mariana en Paraguay

La Alianza de Amor con María constituye uno de los elementos centrales de la espiritualidad de Schoenstatt. A través de esta tradición, los fieles expresan su vínculo con María y renuevan su compromiso de vida cristiana.

Más de un siglo después de aquella primera alianza en Alemania, la celebración del 18 de octubre continúa convocando a miles de personas en Paraguay. Este año, bajo el lema “Con María, Reina de Tupãrenda, latiendo en el corazón de América”, la jornada tendrá además como marco los 45 años del Santuario de Tupãrenda.

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