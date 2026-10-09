Fernando de la Mora: denuncian destrozos en avenida Santa Teresa

El pésimo estado de la calzada afecta el tránsito vehicular en la avenida Santa Teresa, en su intersección con Juan E. O’Leary, en Fernando de la Mora.

Un bache ocupa uno de los carriles y obliga a los automovilistas y motociclistas a desviar su trayectoria para evitar caer en el profundo hundimiento.

Un motociclista que circulaba por la zona se detuvo para denunciar la situación ante ABC TV. Según relató, ya tuvo que cambiar la cubierta de su motocicleta en cuatro ocasiones tras caer en los peligrosos baches del lugar.

Lamentó que el problema persista y que circular por el sector represente un riesgo para quienes transitan diariamente por la avenida.

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Vecinos denuncian falta de soluciones

Los vecinos también expresaron su indignación por el deterioro de la calle y aseguraron que el problema lleva semanas sin una solución visible.

“Es deprimente, destrozada está la calle. Faltan tapar los baches. Van a ser dos meses que vengo por acá y siempre es la misma historia. Prometen y prometen, pero no hay solución”, manifestó un vecino.

La situación preocupa especialmente a quienes utilizan esta vía de manera frecuente, debido a que deben circular con precaución para evitar daños en sus vehículos y posibles accidentes.

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Lluvias ocultan baches y aumentan peligro

El riesgo se incrementa durante los días de lluvia, cuando el agua acumulada y los raudales cubren los baches y dificultan que los conductores puedan identificarlos a tiempo.

Según advirtió el vecino, quienes no conocen la zona pueden caer con sus vehículos en los hundimientos al no distinguirlos bajo el agua, con el consiguiente riesgo para su integridad física.

A este escenario se suma un sumidero colmatado, que no permite un drenaje adecuado durante las precipitaciones y contribuye a los problemas de acumulación de agua en el sector.

Peatones también sufren consecuencias

Los problemas no afectan únicamente a los conductores. Los peatones también padecen las consecuencias de la acumulación de agua y de los peligrosos raudales que se forman durante las lluvias.

Según las denuncias, en esos días deben recurrir incluso a botas impermeables para desplazarse por la zona, debido a las condiciones de la vía y al agua acumulada.