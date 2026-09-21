Acceso al país por el Puente de la Amistad se encuentra en deplorable estado por los baches

La zona primaria del Puente de la Amistad, en el lado paraguayo, está repleta de baches, lo que genera una pésima imagen, considerando que miles de turistas ingresan al país por esta vía todos los días. En el área de controles, enormes hoyos reciben a los visitantes, quienes deben maniobrar en medio del caótico tránsito para evitar daños en sus vehículos.

De hecho, todo el acceso al puente, en un trayecto de cuatro kilómetros desde la cabecera, presenta un marcado deterioro. La ruta PY02 se encuentra en muy mal estado, y el mantenimiento de este tramo está a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ya que dejó de formar parte del trayecto bajo responsabilidad del consorcio Tape Porã.

Peña veta proyecto de ley que declara emergencia vial ruta PY 02

Desde la Cámara de Diputados se intentó dar una solución al pésimo estado del acceso al puente. En ese sentido, el presidente de la República, Santiago Peña, vetó totalmente un proyecto de ley que declaraba en situación de emergencia vial la ruta PY02 y facultaba al MOPC a gestionar los recursos necesarios para la reparación del tramo afectado.

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La iniciativa había sido presentada por el diputado Walter García (Yo Creo) y aprobada en la Cámara de Senadores.

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Sin embargo, tanto el MOPC como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pronunciaron en contra de la declaración de emergencia, argumentando que la situación podía remediarse por la vía ordinaria.

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Desde la Planta Asfáltica Móvil de Minga Guazú afirmaron que los baches existentes no presentan una condición crítica ni implican una situación de riesgo inmediato para la transitabilidad.

Ante esta situación, el acceso al país por el Puente de la Amistad permanece en deplorables condiciones, afectando la circulación vehicular y la imagen del principal paso fronterizo entre Paraguay y Brasil.