La “calle trampa” de Asunción: reclaman contra caos y falta de señalización en Sargento Gauto

Un verdadero “festival de cráteres”, veredas destrozadas y cierres sin previo aviso convierten diariamente a la calle Sargento Gauto en una trampa para vecinos y conductores en Asunción. A casi dos semanas del inicio de las obras de cambio de tuberías por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), la importante arteria, clave para conectar la calle Venezuela y la avenida Brasilia, permanece destruida e inhabilitada para la circulación.

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Esta arteria presenta un continuo deterioro tras las excavaciones iniciadas el pasado 20 de agosto. Aunque los trabajos en tramos como Venezuela y Francisco Zurbarán concluyeron la semana pasada, según los vecinos la pista no fue reacondicionada ni nivelada para restituir el paso vehicular de forma segura.

El perjuicio también golpea a los peatones, ya que las veredas quedaron totalmente intransitables. Ante los reclamos ciudadanos, ABC Color visitó la zona y constató que hasta las rampas de accesibilidad inclusiva se ven perjudicadas por la acumulación de escombros.

Sin avisos ni desvíos: la “trampa” que atrapa a los automovilistas

El caos vehicular se intensifica en cruces críticos como Sargento Gauto y Venezuela, donde se concentra la mayoría de los baches. Transitar por la zona representa un peligro constante de daños mecánicos y caídas graves, amenazando especialmente la seguridad de los motociclistas.

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Los conductores denunciaron la ausencia total de carteles o avisos previos que adviertan sobre el bloqueo de la calzada. Sin margen para tomar rutas alternativas a tiempo, los automovilistas ingresan a la arteria y quedan atrapados en una verdadera “ratonera” vial.

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La nula gestión del tránsito frena la fluidez en todo el perímetro. Una señalización oportuna habría permitido desviar el tráfico por vías transitables como Teniente 2° Benigno Villamayor, evitando que los vehículos queden varados por los trabajos, sin alternativas asfaltadas.

La versión de la Essap: clima frena el asfaltado tras cambiar caños históricos

Frente a la ola de reclamos, la empresa estatal emitió un comunicado justificando las demoras. La entidad sostuvo que los trabajos de bacheo y reposición de pavimento en el tramo comprendido entre Francisco Goya y Venezuela están suspendidos temporalmente debido a las condiciones climáticas desfavorables.

Por su parte, el gerente de Redes, Juan Pablo Morínigo, justificó la urgencia de estas obras. Explicó que la red antigua requería reemplazo prioritario tras registrarse un promedio crítico de una rotura cada 11,6 metros de tubería durante los últimos cinco años.

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Según los reportes oficiales, la intervención contempla la renovación de 613 metros de tubería de conducción y 766 metros de ramales. Hasta el momento, las cuadrillas lograron avanzar en 246 metros del tramo principal y 168 metros de conexiones domiciliarias.

Desde la Essap aseguran que repondrán el 100% de la capa asfáltica y las veredas afectadas sin costo para los frentistas una vez que el terreno se seque.