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10 de octubre de 2026 a la - 11:49

“La salud mental es un derecho humano”, recuerda MNP

Cada día más personas comprenden que cuidar la salud mental es tan importante como la salud del cuerpo.
Cada día más personas comprenden que cuidar la salud mental es tan importante como la salud del cuerpo.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) emitió un comunicado por el Día Internacional de la Salud Mental que se recuerda cada 10 de octubre. “La atención en salud mental no debe centrarse únicamente en la medicación”, sostiene.

Por ABC Color
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El Día Internacional de la Salud Mental se recuerda cada 10 de octubre y por la fecha, el MNP apunta que es una “oportunidad para favorecer la toma de conciencia y generar diálogos” sobre la importancia de la promoción, prevención y el acceso a servicios.

Al respecto, reiteran que en Paraguay la Ley 7018/22, De Salud Mental, establece un modelo de atención integral centrado en la persona, sin embargo, “el estigma, la lógica tutelar y las prácticas de aislamiento y encierro prevalecen”, por lo que se constituye una “barrera cultural” institucionalizada frente a otras, que favorecen la autonomía, la capacidad jurídica y el ejercicio de derechos.

Asimismo, sostienen que en distintos ámbitos de actuación, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura formuló recomendaciones en materia de salud mental, como por ejemplo:

  • Brindar una atención integral mediante un abordaje interdisciplinario centrado en la persona
  • Crear y fortalecer dispositivos comunitarios, de modo que la internación constituya una medida excepcional
  • Promover el trabajo articulado con la sociedad y las instituciones garantes de derechos para la implementación de las políticas públicas
  • Garantizar la accesibilidad y los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios.

“El MNP ha referido que la atención en salud mental no debe centrarse únicamente en la medicación; que el aislamiento no es una medida terapéutica y que la sociedad entera debe aprender a convivir con la diversidad, a cuidar, proteger y promover el buen trato hacia todas las personas”, señalan.

Lea más: ¿Por qué el 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental?

Salud mental y la obligación del Estado

Finalmente, el Mecanismo también recuerda la obligación del Estado en desarrollar programas de promoción y prevención, al igual que de garantizar el acceso oportuno, gratuito y sin discriminación.

También insta a la población en general a tener en cuenta que pedir ayuda profesional no es un signo de debilidad sino una responsabilidad con uno mismo, con la familia y con la comunidad.

La salud mental como una prioridad.
La salud mental como una prioridad.

“El MNP manifiesta su compromiso para prevenir la tortura y toda forma de trato cruel, inhumano y degradante en los centros de privación y afectación a la libertad, entre ellas, los lugares de internación, y reafirma su rol colaborativo con las instituciones para el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos”, concluyen.

Lea más: Salud Mental: dónde acudir para una atención especializada

Línea 155: apoyo a la salud mental

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