“La salud mental es un derecho humano”, recuerda MNP

El Día Internacional de la Salud Mental se recuerda cada 10 de octubre y por la fecha, el MNP apunta que es una “oportunidad para favorecer la toma de conciencia y generar diálogos” sobre la importancia de la promoción, prevención y el acceso a servicios.

Al respecto, reiteran que en Paraguay la Ley 7018/22, De Salud Mental, establece un modelo de atención integral centrado en la persona, sin embargo, “el estigma, la lógica tutelar y las prácticas de aislamiento y encierro prevalecen”, por lo que se constituye una “barrera cultural” institucionalizada frente a otras, que favorecen la autonomía, la capacidad jurídica y el ejercicio de derechos.

Asimismo, sostienen que en distintos ámbitos de actuación, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura formuló recomendaciones en materia de salud mental, como por ejemplo:

Brindar una atención integral mediante un abordaje interdisciplinario centrado en la persona

Crear y fortalecer dispositivos comunitarios, de modo que la internación constituya una medida excepcional

Promover el trabajo articulado con la sociedad y las instituciones garantes de derechos para la implementación de las políticas públicas

Garantizar la accesibilidad y los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios.

“El MNP ha referido que la atención en salud mental no debe centrarse únicamente en la medicación; que el aislamiento no es una medida terapéutica y que la sociedad entera debe aprender a convivir con la diversidad, a cuidar, proteger y promover el buen trato hacia todas las personas”, señalan.

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Salud mental y la obligación del Estado

Finalmente, el Mecanismo también recuerda la obligación del Estado en desarrollar programas de promoción y prevención, al igual que de garantizar el acceso oportuno, gratuito y sin discriminación.

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También insta a la población en general a tener en cuenta que pedir ayuda profesional no es un signo de debilidad sino una responsabilidad con uno mismo, con la familia y con la comunidad.

“El MNP manifiesta su compromiso para prevenir la tortura y toda forma de trato cruel, inhumano y degradante en los centros de privación y afectación a la libertad, entre ellas, los lugares de internación, y reafirma su rol colaborativo con las instituciones para el cumplimiento de los estándares de Derechos Humanos”, concluyen.

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