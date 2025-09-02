Salud Mental: dónde acudir para una atención especializada

Atendiendo lo imprescindible del cuidado de la salud mental para el desarrollo de las personas y sus comunidades, y ante la creciente necesidad de disponer de servicios de salud sin dejar a nadie atrás, la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS, dispone de un directorio online.

El directorio está actualizado hasta el mes de junio de este año, con la base de datos de profesionales psicólogos y psiquiatras a nivel país, según indican desde la cartera de estado.

Este documento fue elaborado con el objetivo de facilitar el acceso a la asistencia en salud mental en las regiones sanitarias.

Explican que es una guía digital de los servicios y profesionales de salud pública e incluye promoción, prevención, evaluación, tratamiento y rehabilitación en salud mental.

Agregan que el directorio es el reflejo de un esfuerzo por expandir la atención de la salud mental y, al mismo tiempo, facilitar el acceso y la disponibilidad para todos los usuarios.

Además, tiene la ventaja de ser un instrumento sencillo, que proporciona a los usuarios información relevante sobre los servicios más cercanos a la comunidad, los datos de contacto y los profesionales psicólogos y psiquiatras disponibles en el país.