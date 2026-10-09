¿Por qué el 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental?

La conmemoración comenzó el 10 de octubre de 1992 por iniciativa de la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH, por sus siglas en inglés), una organización internacional dedicada a promover políticas y servicios de atención. Su impulsor fue Richard Hunter, entonces secretario general adjunto de la entidad.

Al principio, la jornada no tenía un lema único: buscaba abrir conversación pública sobre problemas que solían permanecer ocultos, como la depresión, las adicciones, los trastornos psicóticos, el suicidio y las barreras para acceder a tratamiento.

Con el tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y numerosos gobiernos, asociaciones profesionales y organizaciones de usuarios adoptaron la fecha como una instancia de sensibilización y reclamo político.

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La elección del 10 de octubre no responde a un descubrimiento médico ni al aniversario de un caso clínico. Es una fecha creada para instalar un principio: la salud mental forma parte inseparable de la salud general y debe estar incluida en los sistemas sanitarios, educativos, laborales y comunitarios.

De los manicomios al derecho a recibir atención en la comunidad

La historia de la psiquiatría estuvo marcada por instituciones de internación prolongada, conocidas como asilos o manicomios. Aunque surgieron en parte como una alternativa al abandono y al encarcelamiento, muchos derivaron en espacios de segregación, pérdida de autonomía y violencia.

El diagnóstico podía definir la vida completa de una persona, incluso sin tratamientos eficaces ni revisiones judiciales adecuadas.

Desde mediados del siglo XX, la aparición de algunos fármacos, el desarrollo de psicoterapias y una mejor comprensión de los trastornos mentales demostraron que la internación permanente no era la única respuesta posible.

Pero el cambio decisivo también fue ético y jurídico: una persona con un diagnóstico psiquiátrico conserva sus derechos, su capacidad de participar en decisiones y su vínculo con la comunidad.

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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en 2006, consolidó este enfoque. La atención moderna busca priorizar servicios cercanos al lugar donde vive la persona, consentimiento informado, acompañamiento interdisciplinario y hospitalizaciones breves solo cuando sean necesarias.

Qué explica la ciencia sobre la salud mental

No existe una causa única para los trastornos mentales. La vulnerabilidad puede relacionarse con la genética y el funcionamiento cerebral, pero también con experiencias traumáticas, aislamiento, violencia, pobreza, consumo problemático, falta de sueño o enfermedades físicas. Esos factores no actúan de manera mecánica: modifican el riesgo y la evolución, no determinan por completo el destino de alguien.

Por eso, tratar la salud mental no equivale únicamente a indicar medicamentos ni a reducir el problema a la voluntad individual. Puede requerir psicoterapia, apoyo social, intervenciones familiares, atención primaria accesible y políticas que reduzcan condiciones de vida dañinas.

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Cada 10 de octubre, la efeméride pone ese debate en primer plano: combatir el estigma no consiste en negar la gravedad de los trastornos, sino en reconocer que el sufrimiento mental merece diagnóstico, tratamiento y derechos en igualdad de condiciones.