IPS Santaní: apartan a médico que supuestamente acudió ebrio a su consultorio

El funcionario separado del cargo fue identificado como Juan Verón, quien cumplía funciones como médico de consultorio en la Unidad Sanitaria de San Estanislao, departamento de San Pedro. El supuesto hecho denunciado habría ocurrido el sábado último, en horas de la mañana, cuando una asegurada, acompañada por un familiar, ingresó a la sala para realizar su consulta y se percató de que el galeno presentaba un comportamiento extraño.

Debido a esta situación, la paciente tuvo que informar a la directora del local sanitario, con el propósito de que se interiorizara sobre el tema. Al respecto, la directora de la citada Unidad Sanitaria, Dra. Dacycis Mendoza, indicó que el caso ya fue comunicado a la central para que se puedan tomar las medidas que correspondan.

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En el transcurso de la tarde de este lunes, se comunicó que el galeno fue apartado de su cargo por decisión de la gerente de Salud del IPS, Dra. Irene Benítez. Al mismo tiempo, se abrió un sumario administrativo respecto al caso.

Niega que estuviera en estado etílico

Por su parte, el Dr. Juan Verón negó rotundamente que se encontrara bajo los efectos del alcohol. Señaló que hace más de un año no consume ningún tipo de bebidas alcohólicas debido a que está siguiendo un tratamiento por una enfermedad.

Dijo que desconoce el propósito de la persona que denunció el supuesto hecho falso. Anunció que mañana, martes, presentará su descargo ante las instancias correspondientes para que se pueda aclarar lo acontecido y, si es posible, conocer la verdadera intención de la gente que estaría detrás de esta denuncia, refirió.