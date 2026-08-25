Santaní: medicamentos insuficientes para asegurados del IPS

Desde la dirección del nosocomio indicaron que se está recibiendo de a poco los remedios.

Los asegurados señalaron que, a pesar de que últimamente se puede notar una pequeña mejoría con la provisión de los fármacos, siguen faltando algunos medicamentos en la farmacia de la institución sanitaria, especialmente para el control de la presión arterial y otros que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades crónicas.

Luis Pereira, asegurado de la previsional, expresó que uno de los eternos problemas de la institución siempre estuvo relacionado con la provisión de medicamentos, no solamente en Santaní, sino en todos los hospitales dependientes del IPS, por lo que se espera que este flagelo sea mejorado por las nuevas autoridades, subrayó.

Agregó que no es justo que cada mes se esté sacando dinero de los aportantes y que no haya medicamentos cuando se necesitan, por lo que nuevamente los asegurados deben comprar los fármacos con los que no cuenta el Instituto de Previsión Social, haciendo otro gasto adicional encima de lo que ya abonaron por su seguro médico.

Buena atención, pero faltan medicamentos

En lo que se refiere a la atención por parte del personal de blanco, el asegurado destacó el buen trato que reciben en los consultorios, pero señaló que los médicos no pueden hacer mucho si no se dispone de los medicamentos necesarios.

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En ese sentido, dijo que lo más común en esos casos es que los pacientes retiren sus recetas y acudan a las farmacias particulares para adquirir las medicinas que faltan, refirió.

Mejorar la administración

Por su lado, Benigno Britos, otro usuario del IPS, mencionó que la única forma de solucionar el problema de la falta de medicamentos y de otras falencias es haciendo un cambio total del sistema de administración que desde hace muchos años viene perjudicando el buen funcionamiento del Instituto de Previsión Social, declaró el asegurado.

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Medicamentos llegan de a poco

Sobre el tema, la directora de la Unidad Sanitaria, Dra. Dacysis Mendoza, reconoció que todavía hay faltantes de algunos fármacos, pero que se está recibiendo de a poco desde la central de la previsional, aguardando que esto pueda ir mejorando paulatinamente bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes, remarcó.