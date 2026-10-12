Revista paraguaya lanza edición especial en Asunción y Panamá

La publicación, editada con tapa dura y una fina terminación, contiene una reseña de la presencia paraguaya en la edición 42 de la Expocomer Panamá 2026, a la que asistió buscando nuevos mercados en los diferentes rubros y que, según los expositores nacionales superó los pronósticos, rebasando las metas comerciales en Panamá.

La Revista MAE dio un paso trascendental, en su proceso de expansión participando por primera vez en un evento internacional como fue la edición número 42 de la Expocomer, el mayor encuentro multisectorial de negocios de América Latina, según sus organizadores de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).

Engalanaron el acto de lanzamiento local de la publicación el embajador de Paraguay en Panamá, Enrique Jara Ocampos, y el representante diplomático de Panamá en nuestro país, Humberto Girón Soto.

La periodista y abogada Estela Mareco, responsable de la publicación, que hasta esta edición solo había abordado asuntos locales, informó que el lanzamiento efectuado en Paraguay será replicado este jueves 15 de octubre en Ciudad de Panamá, durante un acto programado en el hotel Miramar Intercontinental de la capital del país centroamericano.

Portada de la revista MAE en su edición especial dedicada a la EXPOCOMER PANAMÁ 2026, de la cual Paraguay tomó parte.

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Embajador de Paraguay en Panamá, Enrique Jara Ocampos, directora de la revista MAE, Estela Mareco, intendente de la ciudad de Itacurubí del Rosario, Raúl Soria y embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Girón Soto.

Momento del acto de lanzamiento de la revista MAE, en formato libro, la semana pasada, en un hotel céntrico de Asunción.