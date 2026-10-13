Cruz Roja actualiza aranceles de servicios médicos y estos son los costos

La Cruz Roja, que presta servicios médicos en Paraguay a través del Hospital Materno Infantil Reina Sofía, dio a conocer la actualización de la lista de aranceles para los servicios médicos.

Resaltaron que hoy día cuentan con más y mejores servicios y de última tecnología en diagnóstico

Además, aclararon que tienen consultorios en todas las especialidades y que los turnos se otorgan exclusivamente de manera presencial.

Ante cualquier duda o consulta piden comunicarse con el sector de atención al paciente al +595 976 99 00 80.

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HMI servicios y procedimientos

Los aranceles del HMI en servicios y procedimientos son para los procedimientos de internación, consultorios por especialidad, salud fetal y ecografías, cirugías y procedimientos, los cuales son los siguientes:

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Parto Normal por dos días:

Sala general: G. 800.000 .

Semi pensión: G. 1.100.000 .

Sala individual: G. 1.300.000 .

Sala premium: G. 1.500.000.

Parto Cesárea de internación por tres días:

Sala general: G. 1.000.000 .

Semi pensión: G. 1.300.000 .

Sala individual: G. 1.500.000 .

Sala premium: G. 1.700.000.

Legrado por día:

Sala general: G. 700.000 .

Semi pensión: G. 1.000.000 .

Sala individual: G. 1.200.000 .

Sala premium: G. 1.400.000.

Internación por día:

Sala general: G. 100.000 .

Semi pensión: G. 130.000 .

Sala individual: G. 150.000 .

Sala premium: G. 170.000.

Consultorio y especialidades médicas:

Pediatría (lunes a sábado, turno mañana): G. 20.000 .

Mastología (lunes y jueves, turno mañana): G. 20.000 .

Clínica Médica (lunes, miércoles, jueves y viernes, turno mañana): G. 20.000 .

Odontología (lunes a viernes, turno mañana con agendamiento previo): G. 30.000 .

Nutrición (miércoles y viernes, turno mañana solo para embarazadas): G. 20.000 .

Fonoaudiología (lunes a viernes, turno de mañana): G. 20.000 , otoemisiones sin costo.

Endocrinología (lunes, miércoles y viernes, turno mañana): G. 20.000 .

Psicología (lunes a viernes, turno mañana de 7:00 a 11:00): G. 20.000.

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Ginecología y obstetricia (turno mañana todos los días - Agendamiento presencial):

Admisión Ginecológica (lunes a domingos, urgencias las 24 horas): G. 20.000 .

Planificación Familiar (lunes a viernes, turno mañana): Sin costo .

Cirugía (miércoles, turno mañana): G. 20.000 .

Patología Cervical (lunes a sábados, turno mañana): G. 30.000 .

Ginecología (lunes a sábado, turno mañana): G. 20.000 .

Ginecología Adolescencia (lunes a sábados, turno mañana): G. 20.000 .

Pre - Natal (lunes a sábados, turno mañana): G. 20.000 .

Pre - Natal (1ra. Consulta c/PAP, de lunes a sábados, turno mañana): G. 20.000 .

Pre - Natal Adolescentes (lunes a sábados, turno mañana): G. 20.000 .

Puérperas - Seguimiento (lunes a sábados, turno mañana): G. 20.000.

Salud fetal, ecografías (agendamiento presencial):

Doppler Obstétrico (lunes a sábados, turno mañana): G. 100.000 .

Ecografía Abdominal (jueves y viernes, turno mañana): G. 100.000 .

Ecografía de Tiroides (jueves, turno tarde; viernes, turno mañana): G. 100.000 .

Ecografía Ginecológica Abdominal (lunes a sábado, turno mañana): G. 90.000 .

Ecografía Mamaria (miércoles y jueves, turno tarde; viernes, turno mañana): G. 100.000 .

Ecografía Morfológica (lunes a sábado, turno mañana): G. 120.000 .

Ecografía Obstétrica (lunes a sábado, turno mañana y tarde): G. 90.000 .

Ecografía Transvaginal (lunes a sábado, turno mañana): G. 90.000.

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Salud Fetal, estudios especiales (monitoreo, doppler y marcadores de lunes a sábado):

Monitoreo Fetal para paciente externa (lunes a sábados, turno tarde): G. 90.000 .

Perfil Biofísico (lunes a sábados, turno tarde): G. 145.000 .

Doppler Ginecológico Abdominal (Incluye Ecografía Abdominal, lunes a sábados): G. 140.000 .

Doppler Ginecológico Transvaginal (Incluye Ecografía Transvaginal; lunes a sábados, turno tarde): G. 140.000 .

Ecografía Marcadores Cromosómicos (lunes a sábados, turno mañana): G. 120.000 .

Marcadores Cromosomáticos + Doppler Uterinas (lunes a sábados, turno mañana): G. 170.000.

Salud Fetal: Estudios combinados (morfológicas, obstétricias y biofísicos combinados):

Ecografía Morfológica y Cervicometría (lunes a sábados, turno mañana): G. 165.000 .

Morfológica + Doppler Arterias Uterinas (lunes a sábados, turno mañana): G. 170.000 .

Morfológica + Doppler Art. Uterinas + Cervicometría (lunes a sábados, turno mañana): G. 215.000 .

Ecografía Obstétrica y Monitoreo (lunes a sábados, turno mañana): G. 135.000 .

Obstétrica + Monitoreo + Doppler (lunes a sábados, turno mañana): G. 182.000 .

Ecografía de Partes Blandas (lunes a sábados, turno mañana; martes no hay): G. 100.000.

Ecografía Renal y de Vías Urinarias (miércoles a viernes, turno mañana): G. 100.000 .

Neurosonografía Fetal (Incluye Obstétrica, jueves, turno mañana): G. 100.000 .

Ecocardiografía Fetal (agendamiento en caja, jueves y viernes, turno tarde): G. 180.000 .

Perfil Biofísico y Doppler (lunes a sábados, turno mañana): G. 195.000.

Procedimientos quirúrgicos, cirugías e histeroscopías (costos de sala de lunes a sábados - consultar disponibilidad en perceptoría):

Histerectomía Sub - Total : G. 1.400.000 .

Histerectomía Total Abdominal : G. 1.400.000 .

Histerectomía Vaginal : G. 1.400.000 .

Histeroscopía : G. 800.000 .

Manchester : G. 1.200.000 .

Histeroscopía Quirúrgica N3 (Polipectomía): G. 800.000 .

Miomectomía : G. 1.200.000 .

Histeroscopía Diagnóstica N1 : G. 800.000 .

Histeroscopía Terapéutica N2 : G. 800.000 .

Legrado/AMEU : G. 700.000 (Corresponde a sala general; los precios pueden variar dependiendo del tipo de sala)

Obstrucción Tubárica (microcirugía): G. 800.000 . (Corresponde a sala general; los precios pueden variar dependiendo del tipo de sala)

Salpingoclasia (ligadura post cesárea): G. 500.000 .

Salpingoclasia (minilaparotomía post parto): G. 500.000 .

Histerectomía laparoscópica : más información sobre costos en Administración del hospital.

Ligadura de trompas laparoscópica : más información sobre costos en Administración del hospital.

Quistectomía laparoscópica: más información sobre costos en Administración del hospital.

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Aclaran que los costos publicados corresponden únicamente al procedimiento y que el monto final podrá variar según los medicamentos, análisis laboratoriales, estudios complementarios u otras indicaciones médicas que sean necesarias durante la atención.

Detallan que cuentan con cuatro tipos de sala, sujetas a disponibilidad y piden consultar en perceptoría el día de la primera consulta o al momento del ingreso.

Información y como agendarse

Para los turnos presenciales la asignación se realiza el mismo día, según indican en un comunicado.

Los horarios de asignación de turnos se realizan en dos turnos, el de la mañana a partir de las 06:00 y el de la tarde a partir de las 12:00.

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Señalan que la asignación de turnos es únicamente de forma presencial, por lo que piden acudir con la debida anticipación.

Recuerdan que cuentan con cuatro tipos de salas de internación: general, semi pensión, individual, premium individual y la disponibilidad está sujeta a existencia al momento del ingreso.

Aclaran que los medicamentos y materiales son costos adicionales y varían según cada caso.

Para más información, dieron a conocer los siguientes contactos de atención habilitados: WhatsApp: 0976 990 080 (no se responden llamadas telefónicas).