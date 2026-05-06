Video: Cruz Roja juntó aportes en el Senado y Celeste Amarilla reaccionó así

Hoy, durante la sesión de la Cámara de Senadores, la senadora cartista Lizarella Valiente mencionó que el 8 de mayo se conmemora el Día de la Cruz Roja y por eso invitó a unos voluntarios a la sala de sesiones para juntar aportes.

“Quiero solicitar a los colegas, si no es un abuso para ellos, que pudieran pasar los voluntarios que prestan este servicio para prevenir, aliviar el sufrimiento humano, en todas las circunstancias actuando con imparcialidad y sin discriminación”, detalló la colorada.

Asimismo, reiteró que “obviamente es a voluntad” la intención de colaborar con la organización humanitaria sin fines de lucro.

Tras no haber rechazo a la propuesta, el senador Dionisio Amarilla, quien en ese momento ejercía de presidente, dijo que los voluntarios tenían “dos minutitos para visitar las bancas” y luego proseguir con la sesión. Durante el recorrido de los voluntarios se ve que algunos legisladores colaboran, mientras otros aparentemente se limitaron a los saludos.

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Reacción de Celeste Amarilla

Cuando la senadora liberal Celeste Amarilla tuvo uso de palabra se refirió al caso y mencionó que “eso no me gustó a mí”, específicamente la entrada de los voluntarios con una “alcancía”.

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“La solidaridad no tiene que ser obligada, tiene que ser voluntaria y tampoco hay que exponerle a nadie que a lo mejor no tiene acá ni una moneda a que venga una alcancía y no pueda dar. Tampoco hay que exponer que yo puse 100 o 50, 200 o 500 con todas las cámaras ahí arriba", apuntó y pese a su reacción, en un video sobre el hecho se ve que Amarilla colaboró con los voluntarios.

Asimismo, aseguró que “esa búsqueda de protagonismo del ala tilinga del Congreso tiene que cambiar”, porque dentro del Senado “estamos para cosas más serias”.

Finalmente, mencionó que los representantes de la Cruz Roja podían estar afuera y el hecho se pudo haber comunicado como se hace cuando hay vacunaciones. “Se comunica como la vacunación y nada más; vamos por lo serio, presidente”, concluyó.

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