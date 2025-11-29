Cruz Roja Paraguaya y Bolt sellan una importante alianza

El acuerdo, de carácter no comercial, llega en el mes en que Bolt cumple cinco años en Paraguay y la Cruz Roja Paraguaya celebra 106, y establece un marco operativo con metas y seguimiento para acercar donaciones, voluntariado y servicios de salud a más personas en menos tiempo.

“La tecnología tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Este acuerdo con la Cruz Roja Paraguaya nos permite usar nuestra plataforma para conectar solidaridad y movilidad, llevando ayuda donde más se necesita con rapidez y transparencia”, señaló Fernando Berzosa, gerente general de Bolt Paraguay.

“Nuestro mandato es aliviar el sufrimiento y proteger la dignidad de las personas. Con el alcance y la tecnología de Bolt podemos conectar donantes, voluntariado y servicios de salud con más eficiencia y rapidez”, afirmó Yenny Benítez Torres, presidenta de la Cruz Roja Paraguaya.

Esta alianza crea un mecanismo de coordinación con equipos técnicos de ambas instituciones para planificar, ejecutar y evaluar iniciativas con indicadores y reportes periódicos, con una vigencia inicial de un año y posibilidad de renovación.

El enfoque práctico incluye definir responsabilidades, cronogramas y protocolos para acelerar tiempos de respuesta y dar visibilidad a resultados verificables.

A comienzos de año se realizó un primer acercamiento entre Bolt y la Cruz Roja Paraguaya, con reuniones exploratorias y sesiones informativas para conductores sobre los objetivos de la colaboración.

En noviembre la alianza incorporó en la app la categoría solidaria Cruz Roja Paraguaya, a través de la cual cada viaje se convierte en un aporte administrado por la CRP con seguimiento y estricta rendición de cuentas.