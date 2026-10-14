Nacionales
14 de octubre de 2026 - 14:39

Encarnación: bomberos reclamaron desembolso de fondos a la comuna

Cuatro bomberos en uniforme con cascos, una mujer sostiene documentos y un hombre más, frente a Gobierno Municipal de Encarnación.
Bomberos se manifestaron con sirenas frente al Gobierno Municipal de Encarnación por el impago de la tasa de prevención de incendios.Gentileza

Bomberos voluntarios de Encarnación se manifestaron frente a la Municipalidad para exigir el desembolso correspondiente a la tasa de prevención de incendios. Llegaron a un acuerdo, recibieron un pago parcial.

Por Sergio González
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación realizó una manifestación con sus carros hidrantes y sirenas encendidas frente a la Municipalidad de Encarnación, la mañana de este miércoles. Exigían el pago atrasado de lo correspondiente a la recaudación de la tasa por Servicios de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios, Derrumbes y Otros Accidentes Graves.

El tributo está regido por la Ordenanza Nº 211/2019, que modificó la Ordenanza Nº 238/1992 y reglamenta el monto de G. 7.000 anuales aplicable a la habilitación de rodados, los registros de conductor, el impuesto inmobiliario y las actividades comerciales, industriales o profesionales.

Según el reclamo de los bomberos, conocidos como bomberos azules, la comuna estaba retrasada con parte de lo correspondiente al mes de marzo, además de los meses de junio en adelante.

Bomberos en uniforme de Encarnación discuten, una mujer conversa con ellos mientras sostienen la bandera paraguaya.
Un grupo de bomberos reclama frente a la Municipalidad de Encarnación por deudas en la tasa de prevención de incendios.

La compañía tiene tres cuarteles en la ciudad, ubicados en los barrios Buena Vista, San Isidro y La Paz. La comandante en ejercicio es Marta Báez, quien entregó una nota y lideró la reunión con las autoridades municipales. Además, en la ciudad existe otra compañía, la K102 del CBVP (amarillos).

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Llegaron a un acuerdo con el intendente Luis Yd

Los voluntarios se reunieron con el intendente Alfredo Luis Yd (Alianza) y el secretario de Administración y Finanzas, William García, quienes los recibieron en el transcurso de la mañana.

Llegaron a un acuerdo para recibir el desembolso de G. 197 millones, que corresponden a un faltante de marzo y a lo recaudado en junio. En las tratativas, indicaron que se asumió el compromiso de ponerse al día en cuanto haya disponibilidad financiera.

Quedarían pendientes alrededor de G. 160 millones, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre.

Las municipalidades tienen la obligación legal de transferir estos recursos a las compañías de bomberos. Esto se sustenta en la Ley Nº 6762/2021, “Que regula la organización de las instituciones de bomberos voluntarios del Paraguay”, en consonancia con la Ley Nº 3966/2010, Orgánica Municipal, que faculta a las municipalidades a crear y percibir la tasa de prevención y protección contra incendios y otros siniestros.