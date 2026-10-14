Encarnación: bomberos rescatan vistosa ave silvestre de un basurero

Pobladores del microcentro de la ciudad de Encarnación avistaron un ave herida en un basurero la mañana de este miércoles, sobre la calle Lomas Valentinas casi Curupayty. Pidieron auxilio a los bomberos de la ciudad.

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Compañía K102 realizó el rescate del ave silvestre, que resultó ser un ñahana hovy. Tras ponerla en resguardo, verificaron que el animal tenía algún tipo de lesión en la pata.

Los voluntarios se comunicaron con el director del Minizoológico Juan XXIII, Victoriano Fretes, quien se puso a disposición para albergar y cuidar al ave. El minizoológico Juan XXIII, ubicado en el barrio Quiteria de la ciudad de Encarnación, es un refugio de animales autóctonos que tienen dificultades para vivir en estado silvestre.

Refirieron que no descartan que el animal haya sido atacado, pero no presenta a simple vista rastros evidentes de proyectiles o lesiones. Fretes explicó que el ave no puede caminar ni estirar una de sus patas. Otra de las posibilidades es que el temporal haya desorientado al ave silvestre, por lo que terminó en la zona urbana de la ciudad de Encarnación.

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Ñahana hovy es una especie tímida común en juncales y camalotales

El ñahana hovy (Porphyrio martinica) es un ave acuática de plumaje azul y violeta iridiscente, con patas largas y un escudo frontal rojo y amarillo. No es común verlo caminando a plena vista en áreas urbanas o céntricas, ya que es una especie tímida que prefiere esconderse entre los juncales y camalotes densos.

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Es nativo de la región y habita en los ecosistemas de Encarnación, principalmente debido a la abundancia de humedales, lagunas y vegetación ribereña que rodea al río Paraná.

Se alimenta de una gran variedad de recursos, incluidas plantas acuáticas, semillas, frutas, insectos, ranas, caracoles y pequeños peces. Mide entre 30 y 38 centímetros desde el pico hasta la cola.

A pesar de su cuerpo compacto y liviano, lo que más destaca en sus proporciones son sus patas y dedos exageradamente largos. Esta característica física distribuye su peso de manera uniforme, permitiéndole caminar con total facilidad sobre cuerpos de agua playos, camalotes y hojas flotantes sin hundirse.