Crecida del Paraná: inhabilitan todos los pasos fluviales internacionales en Itapúa por al menos diez días

En acuerdo con las autoridades argentinas, se inhabilitaron todos los pasos transversales fluviales entre el departamento de Itapúa y la provincia de Misiones, debido al peligro que representa la crecida del río Paraná.

El comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), capitán Livio Duarte, manifestó que, en las costas argentinas, la mayoría de los puertos fueron alcanzados por las aguas, por lo que no hay sitios seguros para amarrar las embarcaciones ni para el desembarco de pasajeros.

También refirió que no solamente las tres balsas están afectadas, sino todas las embarcaciones que realicen traslados de pasajeros en los puertos habilitados para el ingreso y egreso del país vía el río Paraná.

Afirmó que las oficinas estatales en las costas paraguayas todavía no fueron alcanzadas por el agua. La situación más crítica estaría en Puerto Bella Vista, donde las instalaciones se encuentran en zonas muy cercanas al nivel del río, detalló. La crecida, con referencia al parámetro normal, estaría cerca de los 4 metros.

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Zona comercial afectada

El capitán Livio Duarte refirió que en el área de influencia no existen poblados que hayan sido afectados por el crecimiento del río.

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Solamente una zona comercial ubicada en el Puerto Ape Aime (San Rafael del Paraná) tuvo que ser desmantelada por los usuarios. Estas estructuras serían negocios, por lo que no representan hogares familiares, refirió el capitán.

Según datos del sistema de monitoreo de la estación hidrométrica de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip), el mayor aumento del nivel del agua se dio en Puerto Rico (Misiones), donde la variación en las últimas 24 horas fue de 2,78 m. Con referencia a los parámetros normales, se estima que la crecida representa más de 6 m.

El segundo registro más importante se da en El Dorado (Misiones), que linda con Puerto Mayor Otaño, donde hubo una crecida de 2,54 m en las últimas 24 horas.

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Puertos inhabilitados

El comandante del ANI recomendó a los navegantes evitar exponerse al río en caso de que no sea estrictamente necesario, menos aún con la inestabilidad climática. Las restricciones solamente están vigentes para el cruce internacional, por lo que las barcazas y los remolcadores continúan operando con normalidad.

No obstante, advirtió que las ramas y otros elementos que trae la correntada pueden afectar a las embarcaciones.

Los puertos que permanecerán cerrados, según la proyección, por al menos 10 días son:

Puerto Capitán Meza-Puerto Oasis (Argentina).

Puerto Samu’u-Puerto Santa Ana (Argentina).

Puerto Campichuelo-Puerto Candelaria (Argentina).

Puerto Carlos Antonio López-Puerto Pinares (Argentina).

Puerto Triunfo-Puerto Rico (Argentina).

Puerto 7 de Agosto-Puerto Piray (Argentina).

Puerto Ape Aime-Puerto Montecarlo (Argentina).

Puerto Bella Vista-Puerto Maní (Argentina).

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Familias asistidas

Entretanto, en la zona de Puerto Carrizal, la isla Yacyretá y la isla San Pablo, tienen identificadas a 80 familias a las que comenzaron a asistir desde la Municipalidad de San Cosme y Damián, detalló el concejal Ramón Ferreira (ANR).

Puntualizó, además, que buscan coordinar acciones para desarrollar un trabajo social de fondo en la comunidad, con un proyecto que presentaron al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Esperan construir viviendas en las zonas seguras y que los pescadores solamente tengan que tener un puerto logístico en las cercanías del río.

También solicitaron apoyo a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para ampliar los albergues con los que cuentan en la comunidad. Provisoriamente, entregaron carpas y algunos enseres a los afectados.