Nacionales
14 de octubre de 2026 - 18:28

Paraguarí: preparan feria y charla por el “Día de la Alimentación”

Frente al Hospital Regional de Paraguarí se realizará mañana la feria “De la huerta a la mesa”.
Frente al Hospital Regional de Paraguarí se realizará mañana la feria “De la huerta a la mesa”.abc color

PARAGUARÍ. Preparan feria y charla educativa por el “Día de la Alimentación” frente al Hospital Regional local.

Por Emilce Ramírez
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Una feria agropecuaria y una charla educativa se realizarán mañana desde las 07:00 frente al Hospital Regional de Paraguarí, en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

La actividad tiene el objetivo de promover hábitos saludables, fomentar el consumo de verduras y apoyar a los productores locales.

El director del Hospital Regional de Paraguarí, doctor Luis Yd, señaló que la iniciativa se enmarca en los programas de Escuelas Saludables e Instituciones Saludables.

El Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí.
Dr. Luis Yd, director del Hospital Regional de Paraguarí.

En el contexto de este proyecto, se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Hospital Regional de Paraguarí, mediante el cual los técnicos especializados brindarán orientación a pacientes y padres de familia.

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Charla y feria agropecuaria

Durante la charla, los participantes recibirán recomendaciones para iniciar huertas domiciliarias o comunitarias, con el propósito de producir sus propios alimentos y fomentar la alimentación saludable desde la infancia.

Productores se preparan para participar de la feria "De la huerta a la mesa" que se realizará frente del Hospital Regional de Paraguarí.
Productores se preparan para participar de la feria “De la huerta a la mesa”, que se realizará frente al Hospital Regional de Paraguarí. Archivo ABC.

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Por otra parte, la feria agropecuaria denominada “De la huerta a la mesa” reunirá a agricultores y fruticultores, quienes expondrán y ofrecerán sus productos, además de comidas típicas.