Paraguarí: preparan feria y charla por el “Día de la Alimentación”

Una feria agropecuaria y una charla educativa se realizarán mañana desde las 07:00 frente al Hospital Regional de Paraguarí, en el marco del Día Mundial de la Alimentación.

La actividad tiene el objetivo de promover hábitos saludables, fomentar el consumo de verduras y apoyar a los productores locales.

El director del Hospital Regional de Paraguarí, doctor Luis Yd, señaló que la iniciativa se enmarca en los programas de Escuelas Saludables e Instituciones Saludables.

En el contexto de este proyecto, se firmó un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Hospital Regional de Paraguarí, mediante el cual los técnicos especializados brindarán orientación a pacientes y padres de familia.

Lea más: Habilitan consultorios en Paraguarí y anuncian inversión de US$ 10 millones en salud

Charla y feria agropecuaria

Durante la charla, los participantes recibirán recomendaciones para iniciar huertas domiciliarias o comunitarias, con el propósito de producir sus propios alimentos y fomentar la alimentación saludable desde la infancia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguarí: falta de oncólogos obliga a derivar casos al Incan

Por otra parte, la feria agropecuaria denominada “De la huerta a la mesa” reunirá a agricultores y fruticultores, quienes expondrán y ofrecerán sus productos, además de comidas típicas.