Paraguarí: falta de oncólogos obliga a derivar casos al Incan

En lo que va del año, se registraron 70 casos sospechosos de cáncer de mama en el departamento de Paraguarí. De este total, 53 corresponden al Hospital Regional de Paraguarí y 17 al Hospital Distrital de Carapeguá.

Los casos sospechosos requieren estudios complementarios para confirmar o descartar la presencia de cáncer de mama.

En el departamento de Paraguarí se cuenta con dos puntos de referencia para realizar mamografías: el Hospital Distrital de Carapeguá y el Hospital Regional de Paraguarí, informó la directora de la Novena Región Sanitaria, doctora Auria Villalba.

A las pacientes con resultados sospechosos se les realizan punciones biópsicas en el Hospital Regional de Paraguarí, donde actualmente se cuenta con tres mastólogas.

Hay pacientes que pueden ser tratadas en Paraguarí

Algunos casos pueden continuar con sus evaluaciones y atención en las dependencias de la Novena Región Sanitaria. Sin embargo, cuando se confirma el diagnóstico de cáncer y se requiere tratamiento oncológico especializado, las pacientes son derivadas al Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) o al Hospital Nacional de Itauguá, explicó el director regional, Dr. Luis Yd.

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En lo que va del año, un total de 1.374 personas se realizaron mamografías en el Hospital Regional de Paraguarí. Asimismo, se efectuaron biopsias a las 53 pacientes cuyos estudios arrojaron resultados sospechosos, explicó el médico Yd.

En el departamento de Paraguarí no se cuenta con médicos oncólogos, por lo que los pacientes con diagnóstico confirmado de cáncer deben ser derivados al INCAN o al Hospital Nacional de Itauguá para acceder al tratamiento correspondiente, insistió Yd.

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Carapeguá: se registraron 17 casos sospechosos en lo que transcurrió del 2026

En el Hospital Distrital de Carapeguá, el director del centro asistencial, doctor Alcides Ochoa, informó que, de enero a setiembre de este año, se realizaron 1.200 mamografías, de las cuales 17 arrojaron imágenes sospechosasque requirieron una evaluación especializada.

Las pacientes con estos hallazgos fueron derivadas al Hospital Regional de Paraguarí, donde recibieron atención de las mastólogas.

Campaña para la detección temprana del cáncer de mama

Bajo el lema «Tu salud, tu mejor inversión», se impulsa una campaña de concienciación para promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama, especialmente entre las mujeres a partir de los 40 años.

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La detección oportuna de imágenes sospechosas permite iniciar las evaluaciones correspondientes y, cuando se confirma la enfermedad, avanzar hacia el tratamiento adecuado.

La licenciada Sonia Espinoza, técnica del servicio del Hospital Distrital de Carapeguá, explicó que el mamógrafo dispone de un sistema informático que facilita el acceso a los resultados.

La atención en Carapeguá y Paraguarí se realiza por orden de llegada, sin necesidad de agendar turno. El servicio funciona de lunes a viernes, de 07:00 a 12:00, y de lunes a jueves, de 13:00 a 17:00.