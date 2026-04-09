Habilitan consultorios en Paraguarí y anuncian inversión de US$ 10 millones en salud

La ministra de Salud, María Teresa Barán, anunció que mediante fondos de Itaipú Binacional se prevé una inversión cercana a los 10 millones de dólares para mejorar la infraestructura sanitaria en el departamento de Paraguarí. Dijo que proyecto incluye el hospital regional y los centros de salud de Sapucái y Escobar.

Lea más: Escobar: desmantelan Puesto de Salud y pacientes son atendidos en precarias condiciones en un salón municipal

La secretaria de Estado destacó que los nuevos espacios habilitados en el Hospital Regional de Paraguarí forman parte del fortalecimiento de los servicios de salud.

Señaló que estarán destinados a vacunación, atención de enfermedades respiratorias crónicas y contingencia de cuadros respiratorios, con el objetivo de mejorar la atención y descomprimir los servicios del hospital.

Barán insistió en la necesidad de impulsar políticas de Estado sostenidas en el tiempo para mejorar el sistema sanitario. Señaló que el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, autoridades departamentales, municipios y la sociedad civil es clave para identificar las principales necesidades de cada comunidad y avanzar en soluciones concretas.

Dos años de lucha para la construcción

Los pobladores de Escobar celebran el anuncio de la construcción de un local para el Centro de Salud de dicha comunidad. Desde hace más de dos años los servicios vienen funcionando en el tinglado municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, la ministra Barán resaltó que la construcción del centro asistencial será financiada con recursos de Itaipú y que ya se encuentra en etapa de estudio. El objetivo es reforzar la infraestructura del hospital regional como centro de referencia.

Agregó que se prevé ampliar servicios en otros distritos. Como ejemplo, citó la instalación de atención las 24 horas en Sapucái.

La ministra señaló que Escobar está de fiesta “porque, con el trabajo conjunto, vamos a avanzar hacia un servicio de salud digno para la comunidad”.

Lea más: Habilitan servicio de Reumatología para adultos en el Hospital Regional de Paraguarí

Obra beneficiará a 8.000 habitantes

Por su parte, la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), anunció que en los próximos días se iniciarán las obras del nuevo centro asistencial en Escobar, una comunidad de aproximadamente 8.000 habitantes.

Finalmente, destacó que se trata de un proyecto largamente esperado por la población y agradeció el acompañamiento del Ministerio de Salud para concretar dicha iniciativa.