Nacionales
09 de abril de 2026 - 20:49

Habilitan consultorios en Paraguarí y anuncian inversión de US$ 10 millones en salud

Autoridades sanitarias y políticas habilitan consultorio externo en el Hospital Regional de Paraguarí.
Habilitan consultorios para descongestionar el Hospital Regional de Paraguarí. En el acto estuvo presente la ministra de Salud, Teresa Barán; la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges; directores de centros hospitalarios, autoridades municipales y departamentales, entre otros.

PARAGUARÍ. En el Hospital Regional de Paraguarí (HRP) fueron habilitados tres nuevos consultorios externos. Durante el acto de apertura, la ministra de Salud, María Teresa Barán, anunció que, mediante fondos de Itaipú Binacional, se prevé una inversión cercana a los 10 millones de dólares para mejorar la infraestructura sanitaria del departamento, incluyendo el hospital regional y los centros de salud de Sapucái y Escobar.

Por Emilce Ramírez

La ministra de Salud, María Teresa Barán, anunció que mediante fondos de Itaipú Binacional se prevé una inversión cercana a los 10 millones de dólares para mejorar la infraestructura sanitaria en el departamento de Paraguarí. Dijo que proyecto incluye el hospital regional y los centros de salud de Sapucái y Escobar.

La ministra de Salud, María Teresa Barán, anunció la construcción del nuevo Centro de Salud de Escobar en reunión con autoridades locales.
La ministra de Salud, María Teresa Barán, anunció la construcción del nuevo Centro de Salud de Escobar en reunión con autoridades de Paraguarí. En el centro de la mesa se observa a la gobernadora Norma Zárate de Monges.

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La secretaria de Estado destacó que los nuevos espacios habilitados en el Hospital Regional de Paraguarí forman parte del fortalecimiento de los servicios de salud.

Señaló que estarán destinados a vacunación, atención de enfermedades respiratorias crónicas y contingencia de cuadros respiratorios, con el objetivo de mejorar la atención y descomprimir los servicios del hospital.

Pobladores del distrito de Escobar protestan por la construcción de un nuevo Centro de Salud en el aula de una comunidad.
Pobladores de Escobar desde hace dos años vienen luchando por la construcción del centro de salud. ARCHIVO

Barán insistió en la necesidad de impulsar políticas de Estado sostenidas en el tiempo para mejorar el sistema sanitario. Señaló que el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional, autoridades departamentales, municipios y la sociedad civil es clave para identificar las principales necesidades de cada comunidad y avanzar en soluciones concretas.

Dos años de lucha para la construcción

Los pobladores de Escobar celebran el anuncio de la construcción de un local para el Centro de Salud de dicha comunidad. Desde hace más de dos años los servicios vienen funcionando en el tinglado municipal.

En ese sentido, la ministra Barán resaltó que la construcción del centro asistencial será financiada con recursos de Itaipú y que ya se encuentra en etapa de estudio. El objetivo es reforzar la infraestructura del hospital regional como centro de referencia.

Agregó que se prevé ampliar servicios en otros distritos. Como ejemplo, citó la instalación de atención las 24 horas en Sapucái.

La ministra señaló que Escobar está de fiesta “porque, con el trabajo conjunto, vamos a avanzar hacia un servicio de salud digno para la comunidad”.

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Obra beneficiará a 8.000 habitantes

Por su parte, la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC), anunció que en los próximos días se iniciarán las obras del nuevo centro asistencial en Escobar, una comunidad de aproximadamente 8.000 habitantes.

Centro de Salud de Escobar cerrado por riesgo de derrumbe desde hace dos años.
La ministra Teresa Barán anunció la construcción de un nuevo local para el centro de salud en el distrito de Escobar. Actualmente, la infraestructura antigua está inhabilitada.

Finalmente, destacó que se trata de un proyecto largamente esperado por la población y agradeció el acompañamiento del Ministerio de Salud para concretar dicha iniciativa.