Nacionales
15 de octubre de 2026 - 18:22

Día Mundial de la Alimentación: promueven hábitos saludables en Paraguarí

Las productoras de Paraguarí, Mercedes Alcaraz y Graciela González, participaron en la feria organizada en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.
Las productoras de Paraguarí Mercedes Alcaraz y Graciela González participaron en la feria organizada en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.Emilce Ramírez

Con una feria agropecuaria y charlas en el Hospital Regional de Paraguarí, promovieron la alimentación saludable y la producción familiar.

Por Emilce Ramírez
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La feria agropecuaria se desarrolló frente al Hospital Regional de Paraguarí, mientras que las charlas se realizaron dentro del nosocomio, con participación de pacientes y visitantes.

La actividad forma parte de los programas de Escuelas Saludables e Instituciones Saludables, que buscan fomentar hábitos alimentarios saludables y apoyar a las familias a producir sus propias hortalizas.

La nutricionista Mirta Machuca explicó a los pacientes la importancia de una buena alimentación para llevar una vida saludable.
La nutricionista Mirta Machuca explicó a los pacientes del Hospital de Paraguarí la importancia de una buena alimentación para llevar una vida saludable.

La jefa de Nutrición del hospital, Mirta Machuca, destacó la importancia de una buena alimentación para prevenir la desnutrición y mantener una vida saludable.

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Recordó que la atención nutricional se brinda los jueves por la tarde y noche, mediante agendamiento previo.

Por su parte, el representante de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), ingeniero agrónomo Charles Benítez, instó a aumentar el consumo de verduras y hortalizas y a cultivar alimentos en los hogares para fomentar la producción familiar..

El ingeniero agrónomo Charles Benítez destacó a los pacientes del Hospital Regional de Paraguarí la importancia de la huerta familiar para una alimentación saludable.
El ingeniero agrónomo Charles Benítez destacó ante los pacientes del Hospital Regional de Paraguarí la importancia de la huerta familiar para una alimentación saludable.

Feria “De la huerta a tu mesa”

La DEAg también habilitó un espacio para que productores agrícolas, apícolas y de granja, además de emprendedores gastronómicos, ofrecieran sus productos a precios accesibles, bajo el lema: “De la huerta a la mesa”.

El Comité de Apicultores de Paraguarí exhibe su producción de miel durante la feria organizada por el Día Mundial de la Alimentación.
Un grupo de apicultores exhibe miel en la feria del Día Mundial de la Alimentación en Paraguarí.

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La jornada se realizó mediante la cooperación interinstitucional con el objetivo de promover la alimentación saludable y apoyar la producción local, explicó el director del Hospital Regional local, doctor Luis Yd.