Día Mundial de la Alimentación: promueven hábitos saludables en Paraguarí

La feria agropecuaria se desarrolló frente al Hospital Regional de Paraguarí, mientras que las charlas se realizaron dentro del nosocomio, con participación de pacientes y visitantes.

La actividad forma parte de los programas de Escuelas Saludables e Instituciones Saludables, que buscan fomentar hábitos alimentarios saludables y apoyar a las familias a producir sus propias hortalizas.

La jefa de Nutrición del hospital, Mirta Machuca, destacó la importancia de una buena alimentación para prevenir la desnutrición y mantener una vida saludable.

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Recordó que la atención nutricional se brinda los jueves por la tarde y noche, mediante agendamiento previo.

Por su parte, el representante de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), ingeniero agrónomo Charles Benítez, instó a aumentar el consumo de verduras y hortalizas y a cultivar alimentos en los hogares para fomentar la producción familiar..

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Feria “De la huerta a tu mesa”

La DEAg también habilitó un espacio para que productores agrícolas, apícolas y de granja, además de emprendedores gastronómicos, ofrecieran sus productos a precios accesibles, bajo el lema: “De la huerta a la mesa”.

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La jornada se realizó mediante la cooperación interinstitucional con el objetivo de promover la alimentación saludable y apoyar la producción local, explicó el director del Hospital Regional local, doctor Luis Yd.