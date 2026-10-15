Exigen reductores de velocidad y señalización en la calle que pasa frente a una escuela

Un asfaltado se instaló en la calle Rodis Segovia, en la que está ubicada la escuela República del Uruguay, la cual tiene 586 alumnos desde el nivel inicial hasta el noveno grado.

Esto generó que se intensifique el tránsito de vehículos, considerando que incluso tres líneas de transporte público modificaron sus itinerarios y ahora pasan frente a la institución.

Ante esto, hoy padres de alumnos, docentes y directivos de la escuela, y vecinos realizaron una manifestación para exigir señalización y reductores de velocidad, ya que en más de una ocasión se registraron episodios en los que el paso de vehículos puso en peligro a los alumnos.

“Todos los padres que están acá son vecinos de la comunidad preocupados por el flujo de vehículos que circula acá sobre Santísima Trinidad y sobre todo en esta calle nueva, en este asfaltado nuevo que hace dos meses se inició, que no tiene nada de señales y estamos preocupadísimos, no queremos que ocurra un lamentable accidente para que reaccionemos. Entonces, nosotros hoy, en vista de que ayer casi le atropelló a un alumno, entonces hoy nosotros nos manifestamos”, explicó Celia Ayala, directora de la escuela.

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Piden que calle sea de una sola vía

Además de los reductores y señalización, los manifestantes exigen que la calle pase de ser de doble sentido, a uno solo, además de restringir el tránsito de vehículos grandes y que los conductores de vehículos entiendan que hay una escuela en la zona.

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“Ayer un alumno casi fue atropellado, mamás y profesoras estaban auxiliándole prácticamente. Entonces, por eso es que hoy nosotros estamos haciendo esto. Pasan colectivos de gran porte, vehículos de gran porte y ya no queremos que suceda eso en esta arteria, sobre todo sobre Rodis Segovia, donde es la entrada principal”, precisó.

Pidió también que se destinen agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Municipalidad de Asunción en las horas de entrada y salida de los estudiantes. Estos horarios son a las 7:00, las 11:00, las 12:00 y las 15:00, según detalló.

Agregó que enviaron notas a las diferentes instituciones, desde la comisaría jurisdiccional, hasta a la Municipalidad de Asunción y urgen que se tomen las medidas para paliar el peligro, ya que es ahora el momento para evitar accidentes.

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Padres preocupados por alumnos de la escuela

Fiorella Miranda, presidenta de la comisión de padres, recordó que la escuela es inclusiva, lo que genera preocupación por la exposición de los alumnos.

“Ellos también pueden salir a correr en cualquier momento, entonces nos sentimos bastante desamparados, por eso es que llegamos a estas instancias con los demás padres, por nuestra preocupación. Como ustedes ya sabrán, hace poquito nosotros tuvimos un accidente acá cerquita que lamentamos bastante, porque su familia también es miembro de esta comunidad”, puntualizó.

Dijo que la directora y la coordinadora tienen que dejar sus funciones para salir a controlar la salida de los niños que no sufran ningún accidente vehicular. Contó que antes no tenían el problema porque la calle era empedrada, entonces no pasaban los vehículos por la vía o si lo hacían, lo hacían lento.

Carlos Morel, concejal electo de Asunción, dijo que pidieron la intervención de la PMT en la zona y se comprometió a realizar las gestiones correspondientes para iniciar los trabajos de señalética y reductores de velocidad, como el cambio de itinerario de las líneas que transitan por el costado de la escuela.