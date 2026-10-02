Directora de colegio de Asunción denuncia peligro por bus que pasa frente a institución

Las empresas de transporte público Nueva Italia y San José realizaron un cambio en su itinerario recientemente, cuyos ramales cubren las calles Santísima Trinidad y Rodis Segovia de Asunción.

En dichas calles está ubicada la Escuela Básica Nº 19 República Oriental del Uruguay, cuyos horarios de entrada y salida de los alumnos son 7:00, 12:00, 15:00 y 18:00 de lunes a viernes, e incluso los sábados.

La directora de la institución educativa, Celia Ayala, denunció que luego de que se asfaltó la calle frente a la institución, no se colocó ninguna señal de tránsito, lo que hizo que tanto los vehículos particulares, como las unidades de transporte público pasen a alta velocidad en los horarios de entrada y salida de estudiantes, exponiendo al peligro a los alumnos de la institución.

“Acá lo que a mí me preocupa demasiado es que nuestros alumnos se bajan, tienen que cruzar, algunos se van solos, algunos se van acompañados, otros vienen sobre moto y toda una gama de situaciones hay y yo no quiero que pase nada”, precisó.

Agregó además que como la calle es angosta y los vehículos estacionan a los costados, el paso se vuelve estrecho, por lo que los buses trancan el tránsito y genera aún más peligro.

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Cambio de itinerario

Recordó que antes estas líneas de transporte público pasaban frente a la iglesia Santísima Trinidad, ubicada en la intersección de la avenida con el mismo nombre y Sacramento, y giraban frente del Sanatorio Santa Bárbara.

Detalló que realizó la denuncia ante la Comisaría 12ª Metropolitana, a cargo del comisario Humberto Franco. En la denuncia detalla que los conductores de los buses operan de manera imprudente los vehículos, sin reducir la velocidad ante la presencia de cruces peatonales y la aglomeración de niños, niñas y padres, poniendo en riesgo inminente la vida y la integridad física de toda la comunidad educativa.

Solicita al comisario la intervención para que se tomen las medidas preventivas y correctivas necesarias a la empresa de transporte responsable, considerando que la institución cuenta con 597 alumnos.

Además, misma denuncia la realizó ante la Municipalidad de Asunción, el Viceministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).

“Las mamás me dijeron, ‘vamos a colocarnos todos ahí en frente’ y ‘yo al frente me iba a colocar, vamos a tapar toda la calle’. les dije. El lunes posiblemente hagamos eso, vamos a ver cómo hacemos, porque no puede ser que que no haya alguien, algún inspector que controle esa línea”, refirió.