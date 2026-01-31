Abandono del MEC: ex alumnos renuevan instalación eléctrica de emblemática escuela

La Asociación de Ex Alumnos de la Escuela Básica N° 19 República Oriental del Uruguay, encaró la renovación del sistema eléctrico de la parte antigua de la institución, que pertenece al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

A través de una serie de actividades y donaciones de los ex estudiantes, se logró recaudar fondos que permitirán cumplir con el objetivo de “aportar mejoras que brinden un espacio físico seguro y digno, a la población de cientos de niñas, niños y adolescentes que reciben educación pública en nuestra histórica escuela del barrio Trinidad”, según indicaron.

Lea más: Inicio de clases: colegios privados adelantan retorno a las aulas

La Aserou (Asociación de Ex Alumnos de la Escuela República Oriental del Uruguay), informó que está conformada por ex alumnos, que con orgullo se sienten parte responsable de la comunidad educativa, por el cumplimiento del derecho a la educación de calidad.

El acto de inicio de obras se realizó esta mañana, con la presencia del titular de la Asociación, Christian Sosa, la directora de la escuela, Celia Ayala y autoridades educativas. Las tareas fueron adjudicadas a la empresa BISA S.A.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo que dice el MEC

Mientras ex alumnos, estudiantes y padres de familia sostienen la estructura de las escuelas públicas en todo el país, el ministro de Educación, Luis Ramírez, alardea por las intervenciones que realizan en “miles” de locales escolares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Prioridades del MEC: escuelas se caen, mientras funcionarios impulsan campaña proselitista

El último comunicado de la cartera educativa habla de 1.776 “intervenciones y procesos de intervención” en infraestructura escolar que se dieron en el año 2025, como para encarar el año lectivo 2026.

Sin embargo, no aclaran la cantidad de centros escolares que tuvieron reparaciones o construcciones. En otro momento, Ramírez había asegurado que en las 7.000 instituciones educativas públicas, realizaron “algún tipo” de trabajos.