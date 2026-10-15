Muerte de niña en San Ignacio: familiares convocan nueva protesta y piden la salida del director del hospital

Familiares y amigos de la niña de 12 años que murió el fin de semana en terapia intensiva, en Coronel Oviedo, convocaron a una nueva manifestación para este viernes frente al Hospital Distrital de San Ignacio. Exigen justicia y el esclarecimiento del caso.

La concentración está prevista para las 07:00. Los padres cuestionan la atención que recibió la menor en el centro asistencial de San Ignacio, antes de su traslado a Coronel Oviedo.

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Reclamos: demoras, falta de medicamentos y pedido de renuncia

Según los familiares, hubo presuntas negligencias, demoras para conseguir una cama en terapia intensiva y falta de medicamentos en el hospital.

Entre los pedidos, solicitan que el ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, vaya personalmente al hospital distrital para verificar la situación. También exigen la salida del director, Manuel Aquino.

Leli Servín, familiar de la niña, dijo que la movilización busca sumar a más personas, porque, según afirmó, esto no ocurre por primera vez. Recordó que en otras ocasiones pidieron al ministro que visite la zona para que conozca lo que hacen los médicos a su cargo.

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“Marcan y se van”: las quejas por la atención

Servín denunció que hay médicos que registran su entrada y luego se retiran, y que vuelven recién para marcar su salida. Según sostuvo, en las horas de mayor demanda no hay profesionales en los servicios de urgencias ni de clínica médica.

También cuestionó que, para conseguir atención, los pacientes deban sacar turno por WhatsApp. Aseguró que, aun así, muchas veces no hay quien los atienda.

La familiar pidió una “barrida general” en el hospital. Sostuvo que el director es el responsable de lo que hacen sus médicos y que no debe encubrir lo ocurrido, que calificó de injusticia.

Lo que dijo Salud y lo que aún no se aclara

Como ya informó ABC, la niña fue llevada al hospital de San Ignacio el martes 6 de octubre con fuertes dolores de cabeza. Fue atendida en tres oportunidades antes de ser internada el jueves 8, cuando su cuadro se agravó. Según el padre, Pedro Sánchez, recibió tres dosis de 5 ml de sedante y luego se desvaneció. Fue derivada esa noche a la Clínica San Carlos de Coronel Oviedo, donde sufrió tres paros antes de morir. Los padres afirman que hasta ahora nadie les explicó la causa.

Por su parte, el director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, informó que solicitó una auditoría médica de urgencia. Explicó que, según los registros, la niña fue atendida y enviada a su casa con indicaciones sobre signos de alarma. Regresó con fiebre y un golpe en la cabeza, y se le practicó una tomografía. Posteriormente, ingresó de nuevo a urgencias, donde se manejó la hipótesis de un cuadro meníngeo o encefalitis. Según Mereles, en Coronel Oviedo se le detectó una miocardiopatía dilatada y la causa de muerte habría sido un infarto.

La versión oficial indica que había cama disponible en Oviedo, mientras la familia habla de demoras. Las contradicciones solo podrán aclararse con el resultado de la auditoría. Mientras tanto, la familia sigue sin respuestas claras y el hospital vuelve a quedar bajo la lupa.