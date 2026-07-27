Denuncian presunta negligencia médica en el Hospital Distrital de Santaní

La víctima en estos momentos está internada en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray.

Se trata del señor Ramón Galli Otazú, de 80 años, domiciliado en la ciudad de Yataity del Norte, quien, según los allegados, el pasado viernes, fue trasladado hasta el Hospital de Santaní para recibir atención médica tras ser víctima de un atropellamiento en la ruta PY08.

La denuncia de los familiares tiene que ver con el procedimiento al que fue sometido el paciente por el médico de guardia, Dr. Carlos Sánchez, especialmente por la utilización de cintillos de plástico para la sutura de la herida en una de las piernas que sufrió el paciente durante el accidente.

En ese sentido, uno de los hijos de la víctima, Antonio Galli, manifestó que su padre primeramente fue atendido en Santaní, donde lo atendieron el médico de guardia, el cirujano Dr. Carlos Sánchez, quien fue el encargado de realizar la sutura de la grave herida.

Refirió que, al término del procedimiento, lo derivaron al Hospital de Yataity del Norte para su internación, debido a que en Santaní no había lugar.

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Herida con cintillos de plástico

Sin embargo, mencionó que cuando observaron que la herida de su padre estaba suturada con materiales de plástico que se utilizan en los talleres mecánicos y no con un material para uso humano, decidieron trasladarlo hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, donde actualmente se encuentra internado en proceso de recuperación, señaló Galli.

Por su parte, otras de las hijas, Cristina y Matilde Galli, solicitaron que el caso sea investigado y que las autoridades del Ministerio de Salud tomen las medidas correspondientes para evitar que otros pacientes sean víctimas de este tipo de situaciones y que, si el responsable del procedimiento no actuó correctamente, responda ante sus superiores, indicaron.

Procedimiento está permitido en salud, según médico

Sobre el caso, el Dr. Carlos Sánchez dio su explicación de lo ocurrido y habló de que el procedimiento realizado está permitido en el tratamiento humano, por lo que de ninguna manera se puede considerar como una negligencia médica, pero que él no se niega a que el hecho sea investigado por los superiores del Ministerio de Salud y los demás organismos.

El galeno explicó que el paciente llegó con una fractura expuesta de peroné y que la parte muscular estaba totalmente afuera, por lo que en ese momento no estaba en condiciones para hacer una sutura normal y que, en estos casos, lo que se hace es utilizar las cintillas para poder recoger la piel y que no se retraiga, porque una vez que la piel se retrae ya no se puede cerrar, explicó.

“Lo que nosotros hicimos fue afrontar con las cintillas, que normalmente deben permanecer unas 24 a 48 horas en las heridas para luego retirarlas y hacer la sutura convencional, reitero que en ese momento era imposible realizar la sutura convencional debido a que la piel no llegaba, además de que no podíamos dejar así la herida porque el músculo estaba expuesto”, agregó.

También recurrimos a la directora del Hospital de Santaní, Dra. Zulma Cabrera, para conocer su versión de lo sucedido, quien respondió que el caso ya fue informado a las instancias correspondientes para su evaluación.