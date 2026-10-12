San Ignacio: padres denuncian posible negligencia tras muerte de una niña de 12 años

La niña comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza y, según relató su padre, Pedro Sánchez, fue llevada al Hospital Distrital de San Ignacio el martes 6 de octubre.

El cuadro posteriormente se agravó y la niña terminó siendo trasladada a una Unidad de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica en Coronel Oviedo, donde finalmente falleció.

Sánchez manifestó que el primer día su hija fue atendida por el dolor de cabeza y recibió un calmante. Al día siguiente volvieron a llevarla al hospital por el mismo cuadro y el jueves 8 de octubre, ante el agravamiento de los síntomas, fue nuevamente trasladada al centro asistencial e internada.

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“Ese día martes llevé a mi hija al hospital con dolor de cabeza. Después, el día miércoles, nuevamente le llevé por el mismo síntoma y el jueves el dolor ya era más fuerte, con dolor intenso, entonces le internaron allí. Para calmarle, le administraron repetidamente 5 ml de sedante en tres tandas y allí mi hija ya se desvaneció”, relató.

El padre cuestionó que a la menor se le hayan administrado tres dosis de 5 ml de sedante y señaló que, luego de la última administración, la niña se desvaneció.

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Derivación a Coronel Oviedo tras agravamiento del cuadro de la niña

Tras el agravamiento del cuadro y el desvanecimiento de la menor, los médicos gestionaron su traslado a una unidad de terapia intensiva pediátrica.

Debido a que en Misiones no había disponibilidad de una cama para el caso, se consiguió un lugar en la Clínica San Carlos de Coronel Oviedo.

La niña fue trasladada el jueves, en horas de la noche, mediante el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME). Según relató su padre, permaneció aproximadamente 24 horas en Coronel Oviedo y sufrió tres paros antes de fallecer.

“Fuimos derivados a Coronel Oviedo el día jueves. Allí estuvimos 24 horas y mi hija sufrió tres paros allí antes de fallecer. Hasta ahora a nosotros no nos dijeron qué era lo que tenía mi hija ni tampoco cuál fue la causa de muerte de mi nena. No nos dieron una buena explicación”, manifestó Sánchez.

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El padre pidió que se esclarezca lo ocurrido y que se determine si existió alguna falla durante la atención médica que recibió su hija.

“Pedimos una aclaración a nuestra situación para que esto no vuelva a sucederle a otra familia”, sostuvo.

Salud anuncia auditoría médica urgente ante la denuncia

El director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, confirmó que solicitaron una auditoría médica de suma urgencia a la Dirección General de Redes y Servicios del Ministerio de Salud Pública para esclarecer las circunstancias que rodearon el caso.

Mereles señaló que funcionarios del Ministerio de Salud llegarán este martes para iniciar la revisión de la atención brindada a la menor en el Hospital Distrital de San Ignacio.

“De hecho, la Región Sanitaria a primera hora de hoy lunes ha solicitado a la Dirección General de Redes y Servicios la auditoría médica de suma urgencia”, explicó.

El funcionario indicó que la auditoría permitirá analizar los procedimientos realizados y establecer qué ocurrió durante la atención de la menor antes de su traslado a Coronel Oviedo.

Lo que indican los registros de atención en el hospital de San Ignacio

Mereles explicó que, según los registros del sistema, la niña fue atendida y enviada a su domicilio con indicaciones sobre signos de alarma. Posteriormente regresó al hospital y, según el funcionario, en esa segunda atención se informó sobre un golpe en la cabeza y la paciente además presentó fiebre.

“Se le ha hecho un estudio de tomografía computarizada y nuevamente va a la casa con buen síntoma, solicitándole a los padres que le lleven nuevamente a la institución si llega a tener un signo de alarma”, explicó.

El director de la VIII Región Sanitaria indicó que posteriormente la niña ingresó nuevamente a urgencias, donde quedó en observación y fue atendida por los especialistas.

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Según relató, con el transcurso de las horas la paciente comenzó a descompensarse y presentó nuevos síntomas, por lo que los médicos manejaron como hipótesis un cuadro meníngeo o una probable encefalitis.

“Eso hace que se actúe de manera rápida, donde se seda al paciente, se intuba al paciente y nos comunicamos con SEME. De ahí fue trasladada hasta la terapia intensiva pediátrica de Coronel Oviedo, donde teníamos disponibilidad de cama”, indicó Mereles.

Asimismo, señaló que durante la atención en Coronel Oviedo a la niña se le identificó una miocardiopatía dilatada y que, según los datos proporcionados a la Región Sanitaria, la causa de su fallecimiento fue un infarto.

Mereles aseguró que la institución busca actuar con responsabilidad y aguardar los informes técnicos antes de establecer conclusiones sobre el caso.